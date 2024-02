Mariano Giustino (Foto: archivio)

02 Feb 2024

Cdr di Radio Radicale: «Facebook censura il nostro collega Mariano Giustino»

I rappresentanti sindacali: «L'Agcom e gli organi parlamentari intervengano al fine di accertare che dietro il pretesto del contrasto delle fake news o altre policies i social media non consentano forme di censura politicamente motivate».

«Il profilo Facebook del nostro collega Mariano Giustino è stato di nuovo oggetto di una grave e ingiustificata censura, esercitata, tra l'altro, nella totale assenza di trasparenza». Lo denuncia, in una nota il Comitato di redazione di Radio Radicale.



«Che questa ennesima censura – prosegue il Cdr – sia il risultato di un algoritmo, magari abilmente manipolato da agenti di regimi stranieri, o da operatori umani, riteniamo responsabilità di Facebook garantire sulla sua piattaforma la libertà di informazione e di espressione di ogni giornalista o cittadino che non violi la legge».



Il Comitato di Redazione di Radio Radicale chiede a Facebook «di cessare immediatamente ogni attività di censura e intimidazione nei confronti di Mariano Giustino e ribadisce il suo sostegno al collega e a tutti i giornalisti impegnati a informare i cittadini, anche attraverso i social».



Il Cdr ritiene «altresì urgente che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e gli organi parlamentari intervengano al fine di accertare che dietro il pretesto del contrasto delle fake news o altre policies, Facebook e in generale i social media non consentano forme di censura politicamente motivate».