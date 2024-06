RaiNews24

19 Giu 2024

Cdr Rainews24: «Grave non aver dato copertura all'inchiesta di Fanpage sul movimento giovanile di FdI»

Per i rappresentanti sindacali del canale all-news si tratta dell'«ennesimo smacco al nostro ruolo di giornalisti del servizio pubblico».

«Il Cdr ritiene grave e deprecabile che dopo oltre 4 giorni la direzione di Rainews24 non abbia dato copertura all'inchiesta di Fanpage sul movimento giovanile di Fratelli d'Italia. Reportage che ha determinato reazioni politiche anche a livello internazionale». È quanto si legge in una nota del Comitato di redazione del canale all-news del servizio pubblico diffusa martedì 18 giugno 2024.



«La questione – spiega il Cdr – è stata sottoposta alla Commissione europea che ha condannato 'la simbologia del fascismo'. Inoltre, l'opposizione ha presentato richiesta alla presidenza del Consiglio e al ministro dell'Interno di riferire in Senato. Si tratta dunque di questioni di evidente rilevanza nel dibattito pubblico».



Così come, incalzano i rappresentanti sindacali, «in questa fase, è una notizia lo scoop di Politico sul presunto occultamento, da parte di Von der Leyen, del documento che critica l'Italia per il peggioramento delle condizioni in cui si trovano a operare i media dall'avvento del governo Meloni. Purtroppo i telespettatori di Rainews24 e gli utenti di Rainews.it e Televideo non troveranno nulla a riguardo. L'ennesimo smacco al nostro ruolo di giornalisti del servizio pubblico».