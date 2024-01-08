CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Foto: ussi.it
Lutto 29 Set 2025

Ci ha lasciato Furio Focolari, voce Rai delle imprese di Alberto Tomba

Nato nel 1947 a Roma, è stato un punto di riferimento nel giornalismo sportivo, partecipando alla cronaca di grandi eventi come Mondiali, Europei e Olimpiadi.

Ci ha lasciato a 78 anni Furio Focolari, giornalista che ha raccontato sulla Rai le imprese di Alberto Tomba, di cui è stato anche grande amico. Figlio di Lorenzo Focolari, direttore del quotidiano 'Umanità', era approdato in Rai nel 1976 dove al Gr3 iniziò a seguire lo sport come inviato ai Mondiali di calcio di Spagna del 1982.

Malato da tempo di Sla, Focolari - grande tifoso laziale - è stato a lungo opinionista e anche direttore dell'emittente romana 'Radio Radio' che ne ha annunciato la morte sui social domenica 28 settembre 2025.

«Furio Focolari era un giornalista sportivo e vero e proprio punto di riferimento per la nuova generazione di radiocronisti», ricorda l'Ussi sul proprio sito web. (mf)

@fnsisocial
Lutto
29 Set 2025
È morto Carlo Sassi, il giornalista che 'inventò' la moviola. Il cordoglio dell'Ussi
Lutto
27 Set 2025
Abruzzo: addio a Sergio Di Sciascio, «pioniere dell'informazione tv privata». Il cordoglio di Sga e Ussi
Lutto
19 Set 2025
Trentino Alto Adige, cordoglio del sindacato regionale per la scomparsa di Giorgio Fait
 Le altre news

Articoli correlati

Associazioni15 Set 2025
Dieci anni senza Dante Ciliani, il ricordo dell'Associazione stampa Umbra
Anniversario08 Lug 2025
Dieci anni senza Santo Della Volpe, il ricordo della Fnsi
Anniversario10 Giu 2024
Centenario delitto Matteotti, Fnsi: «Una targa per ricordarne l'attività di giornalista»
Anniversario20 Mar 2024
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, Mattarella: «Assassini e mandanti ancora senza nome: una ferita che riguarda tutti»
Internazionale16 Feb 2024
Navalny, l'oppositore di Putin muore in carcere. Era detenuto dal 2021
Anniversario08 Gen 2024
Beppe Alfano, 31 anni fa l'assassinio del giornalista. Gli appuntamenti a Barcellona Pozzo di Gotto
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits