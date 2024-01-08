Foto: ussi.it

29 Set 2025

Ci ha lasciato Furio Focolari, voce Rai delle imprese di Alberto Tomba

Nato nel 1947 a Roma, è stato un punto di riferimento nel giornalismo sportivo, partecipando alla cronaca di grandi eventi come Mondiali, Europei e Olimpiadi.

Ci ha lasciato a 78 anni Furio Focolari, giornalista che ha raccontato sulla Rai le imprese di Alberto Tomba, di cui è stato anche grande amico. Figlio di Lorenzo Focolari, direttore del quotidiano 'Umanità', era approdato in Rai nel 1976 dove al Gr3 iniziò a seguire lo sport come inviato ai Mondiali di calcio di Spagna del 1982.



Malato da tempo di Sla, Focolari - grande tifoso laziale - è stato a lungo opinionista e anche direttore dell'emittente romana 'Radio Radio' che ne ha annunciato la morte sui social domenica 28 settembre 2025.



«Furio Focolari era un giornalista sportivo e vero e proprio punto di riferimento per la nuova generazione di radiocronisti», ricorda l'Ussi sul proprio sito web. (mf)