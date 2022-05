Peppino Impastato, ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978

09 Mag 2022

Cinisi, 44 anni fa l'assassinio di Peppino Impastato. Le iniziative per ricordarlo

Giornalista, speaker di Radio Aut e militante di Democrazia proletaria, fu ammazzato dalla mafia il 9 maggio 1978, giorno in cui doveva tenere l'ultimo comizio elettorale da candidato al consiglio comunale. Ancora oggi il suo volto, le sue parole e i suoi pensieri restano attuali.

Il 9 maggio del 1978 Peppino Impastato è stato barbaramente ammazzato dalla mafia. Oggi, a distanza di 44 anni, il suo volto, le sue parole e i suoi pensieri continuano a essere attuali.



Sono tante le iniziative organizzate a Cinisi in occasione dell'anniversario. Un presidio è promosso dall'Associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, nel Casolare dove è avvenuto l'omicidio. Sono previsti interventi dei responsabili delle associazioni, dei familiari e dei compagni di Peppino. Performance di Our Voice, "Fioritura Collettiva" di e con Clara Burgio, con Mariagrazia Balistreri e Desirèe Burgio.



Alle 16 è previsto il corteo da Radio Aut a Terrasini a Casa Memoria a Cinisi e alle 18.30 gli interventi. Saranno esposte diverse mostre tra cui "L'atlante dei conflitti e delle forme del pacifismo nella storia recente" a piazza Vittorio Emanuele Orlando, a Cinisi; "Ri-scatti Umani" (10 foto selezionate al concorso fotografico Guido Orlando) nell'ex casa Badalamenti; "Io non Ritratto - Peppino Impastato una storia collettiva", mostra di Pino Manzella dedicata ai compagni/e di Peppino non più in vita (Margaret Cafè).



Impastato, speaker di Radio Aut, era militante di Democrazia proletaria, candidato al consiglio comunale di Cinisi. Fu ucciso nel giorno in cui doveva tenere il suo ultimo comizio elettorale. Nella trasmissione "Onda pazza", molto seguita, sbeffeggiava mafiosi e politici. (Ansa)