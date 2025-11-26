CERCA
La segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Fnsi 29 Nov 2025

Cisl: «Piena solidarietà ai giornalisti in sciopero»

La segretaria generale Daniela Fumarola: «La protesta è un segnale che non si può ignorare».

Anche la Cisl si schiera al fianco della Fnsi e dei giornalisti che venerdì 28 novembre 2025 hanno scioperato per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. «Piena solidarietà alle giornaliste e ai giornalisti che oggi scioperano in tutta Italia. La qualità dell'informazione è un pilastro della democrazia e richiede lavoro dignitoso, tutele economiche adeguate ed il rinnovo del contratto nazionale dopo anni di attesa», ha dichiarato la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola.

«La Cisl - ha aggiunto - sostiene le rivendicazioni della categoria, dal riconoscimento del valore professionale al diritto a condizioni di lavoro stabili ed eque, fondamentali per garantire ai cittadini un'informazione libera e plurale». (mf)

