Anche la Cisl si schiera al fianco della Fnsi e dei giornalisti che venerdì 28 novembre 2025 hanno scioperato per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. «Piena solidarietà alle giornaliste e ai giornalisti che oggi scioperano in tutta Italia. La qualità dell'informazione è un pilastro della democrazia e richiede lavoro dignitoso, tutele economiche adeguate ed il rinnovo del contratto nazionale dopo anni di attesa», ha dichiarato la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola.
«La Cisl - ha aggiunto - sostiene le rivendicazioni della categoria, dal riconoscimento del valore professionale al diritto a condizioni di lavoro stabili ed eque, fondamentali per garantire ai cittadini un'informazione libera e plurale». (mf)