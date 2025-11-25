Una foto presa dal profilo Facebook di Biagio Pilieri

09 Gen 2026

Caracas, liberato il giornalista e politico italo - venezuelano Biagio Pilieri

Arrestato il 28 agosto 2024, la sua uscita dalla prigione dell'Elicoide, venerdì 9 gennaio 2026, avviene nell'ambito di una serie di rilasci di prigionieri politici decisi dalle autorità venezuelane, che hanno anche visto la scarcerazione di altri detenuti stranieri.

Dopo oltre 16 mesi di detenzione a Caracas, il politico e giornalista italo-venezuelano Biagio Pilieri è stato liberato e ha potuto riabbracciare i suoi familiari. Lo riportano i media locali, ripresi dagli organi di informazione anche in Italia, venerdì 9 gennaio 2026.



Arrestato il 28 agosto del 2024, la sua uscita dalla prigione dell'Elicoide avviene nell'ambito di una serie di rilasci di prigionieri politici decisi dalle autorità venezuelane, che hanno anche visto la liberazione di altri detenuti stranieri. La notizia ha suscitato emozione fra amici e parenti, segnando un momento di sollievo dopo un lungo periodo di isolamento.



Pilieri è stato rilasciato assieme a Enrique Marquez, l'ex candidato dell'opposizione venezuelana che si contrappose a Nicolas Maduro nelle presidenziali del 2024. «È tutto finito ora», le parole di Marquez in un video realizzato da un giornalista locale che mostra il politico e la moglie, insieme con Pilieri. (mf)