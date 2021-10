La locandina del seminario (particolare)

'Come comunicare l'infanzia e l'adolescenza', venerdì 8 ottobre corso di formazione in Fnsi

Sindacato dei giornalisti e Unicef insieme per un ciclo di seminari sulla corretta narrazione dei temi più delicati «fra deontologia e buone pratiche». Appuntamento dalle 10 alle 13 in sala 'Walter Tobagi' e online. Prossimi incontri in calendario a novembre e dicembre.

Federazione nazionale della Stampa italiana e Unicef insieme per un corso di formazione per giornalisti dedicato al tema di 'Come comunicare l'infanzia e l'adolescenza'. L'appuntamento, in sala Walter Tobagi della Fnsi e online, è per venerdì 8 ottobre 2021, dalle 10 alle 13. «Una riflessione che parte dalle sfide che gli operatori della comunicazione incontrano sul campo e che vuole segnare il limite tra il diritto di cronaca e la tutela dell'infanzia, in particolar modo di quella a rischio», spiegano i promotori.



Il corso, realizzato in collaborazione con l'Usigrai, si aprirà con episodi di cronaca raccontati dalla giornalista Rai Maria Concetta Mattei, che proporrà una riflessione sulla presenza dei minori nei media e su come le carte deontologiche hanno cambiato l'approccio dei giornalisti alla comunicazione.



A Daniela Scano, vicesegretaria Fnsi, il compito di illustrare i dettati della deontologia, anche a seguito delle recenti revisioni alla Carta di Treviso. In chiusura Patrizia Paternò, Responsabile Brand, Digital e Media, affronterà le questioni sollevate condividendo le buone pratiche Unicef.



Moderatore: il portavoce di Unicef Italia, Andrea Iacomini.



"Come comunicare l'infanzia e l'adolescenza" è solo il primo di tre moduli. Il secondo, in calendario a novembre, riguarderà la comunicazione e gli stereotipi di genere, il terzo – a dicembre – avrà come focus la comunicazione delle categorie vulnerabili, in particolar modo di migranti e rifugiati.



Sarà possibile iscriversi su piattaforma Sigef per seguire il corso in presenza, nella sede della Fnsi, o online.



I moduli, che danno diritto all'acquisizione di crediti validi ai fini della formazione professionale continua dei giornalisti, saranno poi disponibili su piattaforma Rai Academy.