30 Lug 2021

Comune di Lizzano in Belvedere e Rai insieme nel ricordo di Enzo Biagi

Grazie alla convenzione siglata dall'amministrazione locale con Teche Rai e sede regionale per l'Emilia-Romagna della tv pubblica, nel Centro Documentale di Pianaccio, dove nacque il 9 agosto 1920, sarà a disposizione di tutti un ricco archivio dei programmi del giornalista.

Quasi cinquant'anni della Rai di Enzo Biagi. I 33 speciali sulla sua televisione firmati da Loris Mazzetti, suo storico collaboratore, per Rai3. Oltre 130 ore di materiale video. Grandi pagine di giornalismo e di servizio pubblico che ora saranno a disposizione di tutti nel Centro Documentale intitolato a Biagi, a Pianaccio, la frazione di Lizzano in Belvedere – sull'appennino bolognese – dove era nato il 9 agosto 1920.



Qui, grazie alla convenzione siglata da Comune di Lizzano in Belvedere, Teche Rai e sede regionale Rai per l'Emilia-Romagna, sarà disponibile un ricchissimo archivio per un viaggio nella storia italiana vista dagli occhi di Enzo Biagi attraverso i suoi programmi.



L'iniziativa è stata presentata oggi, 30 luglio 2021. Il materiale realizzato è frutto di un grande lavoro di recupero e valorizzazione del patrimonio audiovisivo messo poi a disposizione dell'amministrazione comunale, curato da Barbara Capuano, Andrea Carini, Angelo Gorizzizzo e Loris Mazzetti.



Alla base della convenzione fra Comune di Lizzano in Belvedere e Rai c'è la proposta lanciata lo scorso anno, in occasione del centenario della nascita, dal presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti, di mettere a disposizione di tutti i visitatori del Centro Documentale di Pianaccio i lavori televisivi di Biagi. Proposta subito accolta dai vertici Rai e ora tradotta in realtà.



