Rai, Anna Fraschetti nuova capo ufficio stampa

27 Apr 2021

Rai, Anna Fraschetti nuova capo ufficio stampa. Gli auguri di buon lavoro del Cdr

I giornalisti soddisfatti per la scelta dell'azienda, «che ha valorizzato una professionalità interna». Una collega, osservano, «di provata esperienza che saprà garantire a questa redazione le migliori condizioni per continuare a svolgere la propria mission nel pieno rispetto dei valori del Servizio Pubblico».

Anna Fraschetti è la nuova capo ufficio stampa della Rai. Ne dà notizia il Comitato di redazione dell'ufficio stampa congratulandosi per la nomina interna. «A fronte della designazione di Anna Fraschetti a capo ufficio stampa Rai, il Cdr e i giornalisti esprimono soddisfazione per la scelta dell'azienda che ha valorizzato una professionalità interna. Anna Fraschetti – si legge in una nota – è una collega di provata esperienza che saprà garantire a questa redazione le migliori condizioni per continuare a svolgere la mission da sempre assegnata all'ufficio stampa, nel pieno rispetto dei valori del Servizio Pubblico. A lei, i migliori auguri di buon lavoro e il totale supporto da parte di tutti i giornalisti della redazione». (Adnkronos)