Il presidente dei Casagit, Gianfranco Giuliani

16 Feb 2023

Congresso Fnsi, Giuliani: «Avanti con l'apertura di Casagit al mercato»

Il presidente della cassa di assistenza sanitaria dei giornalisti ha sottolineato come per i liberi professionisti vada «potenziato il welfare».

«La Casagit si è aperta al mercato ed è una scelta coraggiosa, che portiamo avanti con determinazione. Abbiamo firmato i primi contratti con nove broker: professionisti che studieranno i valori di Casagit e non venderanno una proposta assicurativa, ma l'esperienza della cassa nata e cresciuta con i giornalisti». Lo ha detto Gianfranco Giuliani, presidente di Casagit, intervenendo mercoledì 15 febbraio 2023 al Congresso della Fnsi a Riccione.



«I liberi professionisti oggi vivono le difficoltà maggiori: per loro va potenziato il welfare - ha detto ancora -. Lavoriamo con Inpgi da tre anni su profili di assistenza, ad esempio per i Co.Co.Co. Vogliamo guardare ancora avanti ed elaborare un piano ulteriore per le partite iva».



Giuliani ha parlato poi di altri strumenti come «la possibilità di garantire assistenza senza contribuzione» a chi percepisce la disoccupazione o si trova in cassa integrazione a zero ore o «la sospensione per tre anni» se non ci sono le condizioni economiche per contribuire alla quota.



Giuliani ha poi sottolineato la centralità della digitalizzazione. «Nel 2022 - ha ricordato - il 66% delle pratiche sono state gestite in forma digitale e oggi sono 11 le regioni su 20 attive in questi processi. Il futuro sarà una app, pronta forse in autunno». (Ansa)