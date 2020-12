Fnsi | 22 Dic 2020 CONDIVIDI:

Covid, l'autocertificazione per gli spostamenti. Il modulo per giornalisti

Con l'entrata in vigore delle nuove norme per il contrasto dell'emergenza sanitaria contenute del 'decreto Natale', riproponiamo la versione predisposta dalla Fnsi per lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi dell'autodichiarazione necessaria per muoversi nei prossimi giorni per motivi di lavoro.

Covid-19, l'autocertificazione per gli spostamenti. Il modulo per giornalisti

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 172/2020, recante 'Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19', che trasforma il territorio nazionale in zona a "rischio alto" dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, torna la necessità su tutto il territorio nazionale di utilizzare, per i soli spostamenti consentiti (e dunque per motivi di lavoro, salute e necessità), il modulo di autodichiarazione predisposto dal ministero dell'Interno. Come già fatto in precedenti circostanze, gli uffici della Fnsi ne hanno predisposto una versione dedicata ai giornalisti (anzi due: una per i lavoratori dipendenti e una per i lavoratori autonomi) che anche durante il periodo delle feste natalizie hanno necessità di spostarsi dal proprio domicilio per ragioni professionali.



Il documento, compilato e firmato, va esibito assieme alla tessera professionale in caso di controlli da parte delle forze dell'ordine.



Il modulo standard per gli spostamenti rilasciato dal ministero dell'Interno (disponibile a questo link) è comunque in possesso degli operatori di polizia e può essere compilato anche al momento del controllo.



Di seguito, invece, i link ai due modelli predisposti dal sindacato tenendo presenti le specifiche esigenze lavorative dei professionisti dell'informazione, siano essi lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti:



Autocertificazione giornalisti lavoratori autonomi

Autocertificazione giornalisti lavoratori dipendenti.