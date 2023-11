La presidente della Commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

09 Nov 2023

Diffamazione, in Commissione Giustizia del Senato presentati 93 emendamenti

L'esame del provvedimento è rinviato alla fine della sessione di Bilancio.

In Commissione Giustizia del Senato, presieduta da Giulia Bongiorno, sono stati presentati 93 emendamenti al disegno di legge sulla diffamazione, di cui una ventina del Pd. Molti anche quelli depositati dalla maggioranza. Solo 18 sono quelli di Forza Italia. Tra questi, alcuni dei più significativi sono quelli che determinano con maggior precisione il foro competente e quello che metterebbe un po' più al sicuro il direttore in termini di responsabilità. Se passasse quest'ultima proposta di modifica, infatti, si spiega in FI, il direttore di una testata potrebbe delegare ad altre figure, all'interno della testata, alcune competenze con relative e conseguenti responsabilità che dunque non sarebbero più ravvisabili solo in capo a lui. L'esame del provvedimento comunque è rinviato alla fine della sessione di Bilancio. (Ansa, 9 novembre 2023)