Dl Agosto, via libera al bonus di mille euro per i giornalisti liberi professionisti

Il provvedimento in Gazzetta Ufficiale. Erogazione in automatico ai beneficiari delle indennità relative ai mesi di marzo e aprile. Inpgi: «In corso il pagamento per circa 9.700 colleghi». Nuove domande entro il 14 settembre 2020.

Dl Agosto, via libera al bonus di mille euro per i giornalisti liberi professionisti

Via libera al terzo bonus Covid per gli iscritti alle Casse di previdenza dei professionisti. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 14 agosto 2020, del decreto Agosto (Dl n. 104 recante 'Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia'), si sblocca l'erogazione dell'indennità attesa per maggio anche dai giornalisti iscritti alla Gestione separata Inpgi.



All'articolo 13 ('Disposizioni concernenti l'indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza') è stabilito che ai soggetti già beneficiari dei bonus erogati per i mesi di marzo e aprile «la medesima indennità è erogata in via automatica anche per il mese di maggio 2020 e, per tale mese, la stessa è elevata all'importo di 1.000 euro».



Tale importo, spiega una nota pubblicata sul sito web dell'Inpgi, «non concorre a formare base imponibile a fini fiscali e viene esteso anche a coloro i quali hanno chiuso la partita Iva entro il 31 maggio 2020». Le nuove domande potranno essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto.



«Le istanze – prosegue l'Istituto – potranno essere inviate solo a mezzo mail, a decorrere dal 15 agosto e fino al 14 settembre 2020, avvalendosi di un apposito modulo che sarà pubblicato nel sito web dell'Ente. Il modulo – che consiste in un file in formato pdf editabile – deve essere compilato esclusivamente in modalità elettronica ed inviato a mezzo mail avvalendosi della funzione di spedizione automatica presente nello stesso, unitamente alla copia fronte/retro di un documento di identità».



Le indicazioni, le istruzioni e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito web dell'Inpgi.



PER APPROFONDIRE

A questo link il testo del Dl Agosto (Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 'Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia').