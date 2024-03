La locandina del corso in programma il 21 marzo 2024

08 Mar 2024

Donne, rappresentazione e linguaggio: l'impegno della Cpo Fnsi per l'8 marzo 2024

Giovedì 21 marzo, nella sede della Federazione nazionale della Stampa italiana, si svolgerà un corso di formazione organizzato in collaborazione con le Commissioni pari opportunità dell’Ordine dei giornalisti, dell’Usigrai e con Giulia Giornaliste.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Commissione Pari Opportunità della Federazione nazionale della Stampa italiana organizza un importante momento di confronto: “Le parole e l’immagine riflessa - Donne, rappresentazione e linguaggio per una cultura del rispetto” (giovedì 21 marzo dalle 9:30 alle 13:30 nella sede della Fnsi, via delle Botteghe Oscure 54, Roma) in collaborazione con Cpo Ordine dei Giornalisti, Cpo Usigrai e Giulia Giornaliste.



La giornata, che prenderà il via con i saluti di Alessandra Costante segretaria generale Fnsi, vedrà la partecipazione di importanti relatrici e relatori tra i quali Maria Pia Ammirati, scrittrice direttrice di Rai Fiction; Elisa Giomi commissaria Agcom; Elena Capparelli direttrice di RaiPlay; la giornalista e scrittrice Tiziana Ferrario; Laura Delli Colli presidente del Sindacato nazionale giornalisti cinematografici; Astrid de Berardinis vicepresidente di Women in Film.



Ancora, dalle 12:25 vi sarà un “focus” dedicato al caso Elisa Claps, tra realtà, serialità e podcast in cui interverranno l’attore Gianmarco Saurino interprete della fortunata fiction Rai proprio sul caso Claps e il regista della fiction Marco Pontecorvo, con una testimonianza di Gildo Claps, fratello di Elisa.



«L'intento – spiega la Cpo Fnsi – è quello di promuovere un cambiamento culturale e sociale a partire dal contrasto degli stereotipi nell’informazione, nella comunicazione, nella rappresentazione della donna e nel linguaggio, per una piena inclusività. Del resto, sindacato e Ordine dei giornalisti sono impegnati da lungo tempo per cambiare il linguaggio dell’informazione nel rispetto di genere e per la prevenzione del femminicidio, con il Manifesto di Venezia e l’art. 5 bis del Testo Unico».



La Cpo Fnsi ha tra i propri scopi anche l’elaborazione di proposte per contrastare le discriminazioni di genere sul lavoro, favorire l’occupazione femminile e superare il “gap gender salariale”: per questo proprio la mattina del 21 marzo verrà presentato un video inedito dedicato ai “numeri” delle donne nel mondo del lavoro.



L’incontro del 21 marzo dà diritto anche a crediti formativi, è possibile iscriversi sulla piattaforma Formazione Continua dell'Odg.



PER APPROFONDIRE

Di seguito il programma del corso di formazione del 21 marzo in formato pdf.