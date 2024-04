È morto Francesco Di Vincenzo, il cordoglio del Sindacato Giornalisti Abruzzesi

02 Apr 2024

«Ha sempre saputo unire all’impegno politico-sociale la capacità d’interpretare le trasformazioni culturali della società abruzzese», ricorda l’Assostampa.

«Il Sindacato Giornalisti Abruzzesi esprime profondo cordoglio per la scomparsa del collega Francesco Di Vincenzo, un giornalista che ha sempre saputo unire all’impegno politico-sociale la capacità d’interpretare le trasformazioni culturali della società abruzzese». Lo si legge in un comunicato diffuso dal sindacato regionale sabato 30 marzo 2024.



La nota poi ripercorre la storia professionale del cronista scomparso: «Alla metà degli anni settanta ha diretto il periodico del Pci, Abruzzo d’oggi, che rappresentò una novità nel panorama dell’informazione politica regionale. Ha collaborato con il quotidiano comunista L’Unità, con la struttura programmi di Rai Tre Abruzzo ed è stato uno dei principali animatori della rivista Vario. È stato inoltre autore del libro ‘I comizi e il miele’ in cui racconta con passione e ricchezza di documentazione il rapporto di Enrico Berlinguer con l’Abruzzo nei dieci anni in cui il segretario del Pci fu capolista nelle competizioni elettorali. Testo diventato di recente il filo conduttore della docufiction Un compagno di nome Enrico, presentata a Roma nell’ambito della grande mostra dedicata al leader comunista nel quarantennale della morte».