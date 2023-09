Giampietro Angelini (Foto: assostampaumbria.it)

21 Set 2023

È morto Giampietro Angelini, il ricordo dell'Associazione Stampa umbra

Il sindacato regionale: «È stato sempre coerente con i principi in cui credeva e si è sempre speso in prima persona per vederli riconosciuti».

Il Direttivo dell’Associazione Stampa umbra esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giampietro Angelini. Un collega di grande capacità professionale, una penna sopraffina che maneggiava con la stessa abilità dimostrata nel suo impegno politico, sin da quando giovanissimo è stato eletto sindaco di Norcia. Giampietro è stato sempre coerente con i principi in cui credeva e si è sempre speso in prima persona per vederli riconosciuti. Iscritto all’Associazione Stampa Umbra ha condiviso e partecipato alla vita degli organismi di categoria ed ha dato il suo prezioso contributo anche nella recente trattativa contrattuale che si è tenuta alla Regione Umbria, dove lavorava all’Ufficio stampa della Giunta regionale. Il Direttivo si stringe nel dolore alla sua famiglia ed a quanti lo hanno conosciuto ed apprezzato. (Da assostampaumbria.it, 21 settembre 2023)