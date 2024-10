Maurizio Andriolo (Foto: da alg.it)

30 Ott 2024

È morto Maurizio Andriolo, una vita al servizio della categoria

Il giornalista si è spento all’età di 95 anni. A lungo attivo ai vertici del sindacato, nazionale e regionale, è stato anche vicepresidente dell'Inpgi e consigliere dell'Ordine. Il cordoglio della Federazione nazionale della Stampa italiana e dell’Alg.

È mancato nella mattinata di mercoledì 30 ottobre 2024, all’età di 95 anni, Maurizio Andriolo, storico giornalista di agenzie e carta stampata. Andriolo è entrato nel mondo del giornalismo nel 1956 con l’Associated Press. Ha lavorato anche Ansa; per 28 anni è stato al Corriere della Sera. Eletto per 12 anni nel Comitato di redazione del quotidiano di via Solferino, ha ricoperto tra l'altro il ruolo di responsabile del coordinamento dei Cdr dei periodici e quotidiani del Gruppo Rizzoli/Rcs. Negli anni '70 fu componente della Giunta Fnsi.



Tra i fondatori di Stampa Democratica, è stato per due volte presidente dell'Associazione lombarda dei giornalisti. Già vicepresidente dell’Inpgi, Andriolo ha ricoperto più volte la carica di consigliere della Fnsi, dell'Ordine lombardo, ha fatto parte del direttivo dell'Alg e ha, tra l'altro, presieduto per diversi anni il Circolo della Stampa di Milano.



L’Associazione Lombarda dei Giornalisti, sul suo sito web ricorda «con affetto Maurizio e si stringe alla sua famiglia in questo difficile momento, esprimendo la vicinanza e il cordoglio di tutti gli organismi e degli iscritti». Anche la Federazione nazionale della Stampa italiana si unisce nel dolore alla famiglia, ai colleghi e agli amici che hanno potuto conoscerlo e apprezzarlo.