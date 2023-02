Pier Giorgio Corbia (a sinistra) premia nel 2014 Marco Varvello (Foto: jimmy pessina)

27 Feb 2023

È morto Pier Giorgio Corbia, storico presidente vicario del Gus

Molto impegnato nel sindacato, sia a livello regionale che nazionale, nel 1985 fonda il Gruppo Lombardo della Stampa Turistica e ancor prima è tra i fondatori del Gruppo Uffici Stampa.

Il mondo del giornalismo perde un'altra grande firma: domenica 26 febbraio 2023 è mancato Pier Giorgio Corbia. Classe 1935, dopo gli esordi, nel 1960, come collaboratore de "Il cittadino di Lodi", diventa inviato del Gazzettino Padano Radio Rai, ruolo che conserva fino al 2015.



Nei primi anni settanta, convince la Commissione di Beneficenza della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde (sono gli anni in cui nasce la denominazione Cariplo) che la banca andava innovata con un ufficio stampa. Corbia organizza eventi di respiro europeo che coinvolgono mondi differenti e hanno un tale successo che molte aziende e banche cominciano a imitare la Cariplo.



Molto impegnato anche sul fronte sindacale, entra a far parte del Consiglio della Associazione Lombarda dei Giornalisti e, con altri colleghi, nel 1985 fonda il Gruppo Lombardo della Stampa Turistica.



Ancora prima è tra i fondatori del GUS (Gruppo Giornalisti Uffici Stampa) di cui ricoprirà sempre la carica di componente del Direttivo, diventando sia presidente del GUS regionale lombardo sia, fino a novembre 2022, presidente vicario del GUS nazionale.



Sua anche l'ideazione del "Premio Giornalisti Uffici Stampa di eccellenza".