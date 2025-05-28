2025
«Sono toscano e ho cominciato a lavorare al quotidiano Il Tirreno, che oggi attraversa un momento non facile. È una vicenda che sto seguendo e che mi ha visto impegnato essendoci stato un tentativo di trasferimento dei poligrafici in Sardegna che anche grazie alla nostra attività è stato sospeso fino a gennaio». A dirlo, nel corso di una conferenza stampa a Firenze, il sottosegretario con delega all'informazione e all'Editoria, Alberto Barachini.
«Stiamo continuando a seguire questa vicenda - ha aggiunto - ovviamente pronti a mettere in campo iniziative per evitare che ci siano dei problemi occupazionali nel settore». (Ansa - Firenze, 9 ottobre 2025)