La locandina dell’assemblea generale dell’Efj

26 Mag 2025

Efj, il 2 e il 3 giugno l’assemblea generale a Budapest

Saranno eletti i nove membri del comitato direttivo dell'organizzazione per i prossimi tre anni. La presidente Maja Sever: «È davvero importante che la Federazione e l'intera comunità giornalistica europea mostrino il loro sostegno, attraverso la loro presenza nella capitale ungherese, a tutti coloro che lottano per la libertà di stampa e lo stato di diritto nel Paese».

«Budapest è stata scelta come città ospitante del congresso Efj, che rappresenta 295.000 giornalisti di 73 organizzazioni giornalistiche in 44 paesi europei. Organizzata congiuntamente dall'Unione della Stampa Ungherese (Hpu) e dall'Associazione dei Giornalisti Ungheresi (Muosz), con il supporto della Confederazione Sindacale Ungherese (Maszsz), l'assemblea generale dell'Efj si terrà nella capitale ungherese, dove i delegati dei sindacati e delle associazioni membri dell'Efj eleggeranno i nove membri del comitato direttivo dell'organizzazione per i prossimi tre anni». Lo si legge in una nota pubblicata dalla federazione europea dei giornalisti sul suo sito web lunedì 26 maggio 2025.



«Dal 2010, il governo ungherese ha sistematicamente minato il giornalismo indipendente e professionale, limitando gravemente il diritto dei cittadini ungheresi ad accedere a un'informazione libera, indipendente e pluralistica», ha dichiarato la presidente dell'Efj, Maja Sever. «È davvero importante – ha proseguito - che l'Efj e l'intera comunità giornalistica europea mostrino il loro sostegno, attraverso la loro presenza a Budapest, a tutti coloro che lottano per la libertà di stampa e lo stato di diritto nel Paese».



L'attuale presidente dell'Hpu, László M. Lengyel, ha lanciato l'idea di organizzare l'assemblea generale dell'Efj a Budapest più di un anno e mezzo fa: «Con la sua presenza in Ungheria, l'Efj avrà voce in capitolo sulla legge ungherese sui media, sul sistema mediatico, sulla precaria situazione dei giornalisti indipendenti e sulla mancanza di valori democratici ed europei. Organizzare un evento del genere nella capitale rappresenterà una dimostrazione di forte sostegno ai giornalisti ungheresi, alle loro organizzazioni rappresentative, al movimento sindacale e ai media liberi e indipendenti». (anc)