L'ad della Rai Roberto Sergio (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

12 Lug 2024

Elezioni in Francia, Usigrai: «L’ad della Rai Sergio nega la realtà»

I rappresentanti sindacali dopo la relazione indirizzata dal dirigente alla presidente della commissione di Vigilanza Barbara Floridia: «Il pubblico, per essere adeguatamente informato, la sera dello spoglio francese ha dovuto sintonizzarsi su altri canali».

«Ancora una volta l'amministratore delegato Roberto Sergio nega la realtà di un'azienda che viene progressivamente meno al suo ruolo di servizio pubblico. Sergio non può dire che la Rai ha garantito un'ampia copertura delle elezioni francesi». Così l’Esecutivo Usigrai in una nota diffusa venerdì 12 luglio 2024 con cui commenta la relazione indirizzata da Sergio alla presidente della commissione di Vigilanza Barbara Floridia, nella quale l’ad Rai contesta le ricostruzioni sulla scarsa copertura della tv pubblica sulle elezioni francesi.



I rappresentanti sindacali continuano: «Il pubblico, per essere adeguatamente informato, la sera dello spoglio francese, ha dovuto sintonizzarsi su altri canali perché, a viale Mazzini, è stato ritenuto sufficiente mandare in onda un breve speciale a tarda sera sul tg3, oltre a quello prodotto dal Giornale Radio e uno spazio di un'ora alle 20 su Rainews. Al pari, evidentemente, il settimo piano ritiene sia stato corretto, la stessa sera, aprire il tg delle 22, sempre su Rainews, con una diretta, ineditamente lunga, 8 minuti, dal festival delle identità di Pomezia, cancellando ogni gerarchia delle notizie, primo obbligo e responsabilità per qualsiasi direttore. Auspichiamo allora che la Vigilanza non si fermi alle parole di Sergio, ma verifichi i dati reali. Utile, ancora una volta, il caso di Rainews: nel calcolo dei minuti dedicati alla Francia, portato da Sergio a dimostrazione della presunta ampia copertura dell'evento che ha segnato il futuro dell'Unione europea, sono conteggiate anche le repliche delle rassegne stampa. Mezzucci che mortificano l'azienda e il giornalismo. A questo punto siamo noi a domandarci chi stia tutelando l'azienda e chi invece danneggi, per davvero, la reputazione della Rai».



L’Esecutivo Usigrai conclude: «Al sindacato dei “liberi giornalisti” che parla la stessa lingua dell’azienda, chiediamo di girare al settimo piano la loro domanda sul danno erariale, chissà che non trovino lì le risposte».