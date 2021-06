Lo stadio Olimpico di Roma (Foto: @UssiSport)

04 Giu 2021

Europei, più postazioni per stampa e fotografi nelle tre gare di Roma dopo la protesta di Ussi e Fnsi

A seguito della nota del sindacato e dell'Unione stampa sportiva, e grazie all'interessamento e all'impegno della Figc, è stato ottenuto un ampliamento degli ingressi, già dalla partita inaugurale dell'11 giugno e, in misura maggiore, in quelle successive.

Più postazioni per stampa e fotografi nelle tre gare dei Campionati europei che si disputeranno allo stadio olimpico di Roma. «A seguito della nota di protesta di Ussi e Fnsi – spiegano sindacato e Unione stampa sportiva – e grazie all’interessamento e all’impegno di Figc è stato ottenuto un ampliamento degli ingressi, già dalla partita inaugurale dell’11 giugno e, in misura maggiore, in quelle successive.



Ussi e Fnsi ribadiscono «l’importanza di ogni provvedimento che garantisca il diritto al lavoro degli operatori dell’informazione e il diritto di tutti i cittadini e le cittadine ad essere informati».