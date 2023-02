Il presidente dell'Associazione Stampa Toscana, Sandro Bennucci

02 Feb 2023

Fiorentina, Rocco Commisso di nuovo all'attacco dei giornalisti. Ast, Odg e Ussi Toscana: «Che barba»

La solidarietà dei rappresentanti della categoria ai colleghi finiti nel mirino del patron viola. «Risolva i problemi con gli altri presidenti suoi pari nelle sedi opportune lasciando lavorare in tranquillità i professionisti dell'informazione», rilevano.

«Non ce la fa proprio, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, a godersi una vittoria e a non attaccare i giornalisti. I suoi sfoghi sono diventati, per lui, quasi un mantra. Ma che barba!». Così Associazione Stampa Toscana, Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Toscana e Gruppo toscano giornalisti sportivi-Ussi, che, in una nota congiunta, esprimono «piena solidarietà ai colleghi finiti di nuovo nel mirino del presidente della Fiorentina».



Il riferimento è alle parole del patron viola che ieri, mercoledì 1° febbraio 2023, al termine della gara di Coppa Italia vinta dalla Fiorentina sul Torino, ha attaccato i giornali del gruppo presieduto da Urbano Cairo.



A Commisso i rappresentanti regionali della categoria consigliano «di risolvere i problemi con gli altri presidenti suoi pari nelle sedi opportune, in particolare quella della Lega calcio, lasciando lavorare in tranquillità – concludono i rappresentanti regionali della categoria – i professionisti dell'informazione, soprattutto in un momento delicato, anche per i giornalisti, come questo».