Trieste, striscione contro i giornalisti durante una manifestazione 'no pass' (Foto: @alesmartegani)

24 Gen 2023

Friuli Venezia Giulia, Ordine e Assostampa: secondo sì a costituzione parte civile

I rappresentanti dei giornalisti al fianco di un collega nel processo a carico di due persone accusate di averlo diffamato e minacciato nell'ambito delle manifestazioni 'no vax' e 'no green pass' dell'autunno 2021.

«Al Tribunale di Trieste si è svolta la prima udienza del processo nei confronti di due persone che, nell'ambito delle manifestazioni "no vax" e "no green pass" dell'autunno 2021, avevano diffamato e minacciato un giornalista, il responsabile di "Trieste Prima" Nicolò Giraldi (assistito dall'avvocato Nicolò Gerbini), anche con "affermazioni denigratorie nei confronti della professione giornalistica e di tutta la categoria"». Ne danno notizie, in una nota congiunta, l'Ordine dei giornalisti e l'Assostampa Fvg.



Come già avvenuto qualche mese fa in un analogo procedimento – spiegano –, il giudice, dottor Luca Carboni, ha accolto la richiesta di costituzione di parte civile da parte di Odg e sindacato regionali, rappresentati anche in questa occasione dall'avvocato Antonio Santoro.



«Al di là di un possibile riconoscimento risarcitorio, che nel caso sarà comunque devoluto in beneficenza, Ordine e Assostampa – rilevano i rappresentanti della categoria – intendono soprattutto affiancare in queste circostanze i colleghi per sancire il principio che non si può diffamare e minacciare impunemente un giornalista che svolge semplicemente il proprio lavoro, quello di informare, come sancito anche dall'articolo 21 della Costituzione».



La prossima udienza del processo è stata fissata per il 25 settembre.