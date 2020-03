Cdr | 28 Mar 2020 CONDIVIDI:

Focus taglia 32 pagine, Cdr e fiduciari di Mondadori Scienza: «Decisione scorretta»

I rappresentanti dei giornalisti contro la scelta «comunicata a cose fatte» e ritenuta «fortemente inadeguata per l'attuale, difficile periodo», oltre che «controproducente e rischiosa per le testate del gruppo».

Il Comitato di redazione e i fiduciari di Mondadori Scienza contro la decisione dell'editore di tagliare 32 pagine di Focus: il 20 per cento della normale foliazione. Scelta comunicata il 25 marzo, «peraltro a cose fatte», lamentano i rappresentanti dei giornalisti. «Riteniamo si tratti di una misura fortemente inadeguata per l'attuale, difficile periodo», incalzano Cdr e fiduciari, che giudicano la decisione scorretta nel metodo e nel merito: «Nel metodo - spiegano - perché non è stata comunicata al Cdr, come prevede l'art. 34 del Cnlg, almeno 72 ore prima della decisione. E nel merito, perché la troviamo controproducente e rischiosa per le nostre testate, dato che in questo periodo di forzata quarantena le persone leggono di più, come dimostrano gli eccezionali risultati del sito».



I rappresentanti sindacali ritengono, inoltre, che «moltiplicare gli sforzi e gli investimenti, oltre che vedere i giornalisti in prima linea e solidali con l'azienda, sia anche la strategia giusta per acquisire oggi nuove fette di mercato», e che questo sia «ciò che ci si deve attendere da un grande editore come Mondadori: chiediamo – concludono – che questi tagli di foliazione restino un caso singolo, limitato a questo primo periodo di emergenza per il coronavirus, e ci aspettiamo che le prossime decisioni organizzative siano comunicate nel rispetto di quanto stabilito dal contratto nazionale di lavoro».