La sala convegni della Fondazione Murialdi

19 Ott 2021

Fondazione Murialdi, il 21 ottobre presentazione del libro 'Ricordi dal secolo breve' di Italico Santoro

Discuteranno con l'autore Michele Bagella, professore di Economia Monetaria dell'Università di Tor Vergata; Oberdan Forlenza, Consigliere di Stato; Giancarlo Tartaglia, segretario generale della Fondazione. Appuntamento alle 18. Per la partecipazione è necessario il green pass. Obbligatoria la prenotazione.

Riprende l'attività di presentazione di libri nella sede della Fondazione Murialdi, in via Augusto Valenziani 10/12, a Roma. Giovedì 21 ottobre alle ore 18 sarà presentato, nel quadro della collaborazione della Fondazione Murialdi con la Fondazione Spadolini-Nuova Antologia, il libro di Italico Santoro "Ricordi dal secolo breve. Memoria di un'altra Italia", edito dalla casa editrice All Around.



Ne discuteranno con l'autore Michele Bagella, professore di Economia Monetaria presso l’Università di Tor Vergata, Oberdan Forlenza, Consigliere di Stato e Giancarlo Tartaglia, segretario generale della Fondazione Paolo Murialdi.



Per la partecipazione alla manifestazione è necessario il green pass ed è obbligatoria la prenotazione alla mail: redazione@edizioniallaround.it o alla mail della Fondazione fondazionemurialdi@tiscali.it.