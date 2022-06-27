CERCA
Fondo pensione complementare, giornalisti al voto
Fondo Complementare 03 Dic 2025

Fondo pensione complementare, giornalisti al voto dal 12 al 16 dicembre 2025

Gli iscritti sono chiamati a rinnovare il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci. Si voterà in modalità elettronica tramite apposita piattaforma, con accesso tramite Spid o CIE. Tutte le informazioni utili sul sito web del Fondo Giornalisti.

Dalle ore 9 di venerdì 12 dicembre alle ore 18 di martedì 16 dicembre 2025 gli iscritti al Fondo Giornalisti sono chiamati a votare per il rinnovo del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci. Il voto avverrà in modalità elettronica tramite apposita piattaforma, il cui link sarà reso disponibile all'elettorato sul sito web del Fondo e con invio di apposita mail all'indirizzo registrato di ciascun iscritto. L'accesso al sistema di voto potrà avvenire tramite Spid o CIE.

Gli elettori potranno votare fino a 4 candidati per il ruolo di consigliere e 1 per il ruolo di sindaco, scegliendo tra quanti hanno manifestato, con apposite procedure negli scorsi mesi, la volontà di candidarsi al ruolo e i cui nomi sono pubblicati sul sito del Fondo.

Hanno diritto di voto tutti gli iscritti al Fondo alla data del 31 agosto 2025.

I dettagli su tempi e modalità di voto, candidati, accesso alla piattaforma di voto elettronico e il video tutorial di come votare accedendo alla stessa ed esprimendo a quel punto le proprie preferenze sono disponibili su fondogiornalisti.it/elezioni.

«Auspichiamo un'ampia partecipazione dei nostri iscritti a questo momento democratico e importante per potere passare il testimone, dopo questi anni di consiliatura, a un management altrettanto rappresentativo e dinamico - sottolinea l'attuale presidente del Fondo Giornalisti, Alessia Marani - una squadra, ne siamo certi, che saprà raccogliere quanto di positivo e innovativo abbiamo seminato in questi anni che sono stati di crescita e attenzione per tutti gli aderenti ai quali va ancora il nostro ringraziamento per la fiducia». (mf)

Fondo Complementare
07 Ago 2025
Fondo pensione complementare, dal 12 al 16 dicembre si vota
Fondo Complementare
11 Dic 2022
Previdenza complementare, il 15 dicembre corso di formazione in Fnsi e online
Fondo Complementare
27 Giu 2022
Fondo pensione complementare, Alessia Marani presidente
