Fondo pensione complementare, giornalisti al voto

03 Dic 2025

Fondo pensione complementare, giornalisti al voto dal 12 al 16 dicembre 2025

Gli iscritti sono chiamati a rinnovare il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci. Si voterà in modalità elettronica tramite apposita piattaforma, con accesso tramite Spid o CIE. Tutte le informazioni utili sul sito web del Fondo Giornalisti.

Dalle ore 9 di venerdì 12 dicembre alle ore 18 di martedì 16 dicembre 2025 gli iscritti al Fondo Giornalisti sono chiamati a votare per il rinnovo del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci. Il voto avverrà in modalità elettronica tramite apposita piattaforma, il cui link sarà reso disponibile all'elettorato sul sito web del Fondo e con invio di apposita mail all'indirizzo registrato di ciascun iscritto. L'accesso al sistema di voto potrà avvenire tramite Spid o CIE.



Gli elettori potranno votare fino a 4 candidati per il ruolo di consigliere e 1 per il ruolo di sindaco, scegliendo tra quanti hanno manifestato, con apposite procedure negli scorsi mesi, la volontà di candidarsi al ruolo e i cui nomi sono pubblicati sul sito del Fondo.



Hanno diritto di voto tutti gli iscritti al Fondo alla data del 31 agosto 2025.



I dettagli su tempi e modalità di voto, candidati, accesso alla piattaforma di voto elettronico e il video tutorial di come votare accedendo alla stessa ed esprimendo a quel punto le proprie preferenze sono disponibili su fondogiornalisti.it/elezioni.



«Auspichiamo un'ampia partecipazione dei nostri iscritti a questo momento democratico e importante per potere passare il testimone, dopo questi anni di consiliatura, a un management altrettanto rappresentativo e dinamico - sottolinea l'attuale presidente del Fondo Giornalisti, Alessia Marani - una squadra, ne siamo certi, che saprà raccogliere quanto di positivo e innovativo abbiamo seminato in questi anni che sono stati di crescita e attenzione per tutti gli aderenti ai quali va ancora il nostro ringraziamento per la fiducia». (mf)