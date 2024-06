I partecipanti al congresso Snj-Cgt (Foto: Laurent Martinat da snjcgt.fr)

12 Giu 2024

Francia, concluso il congresso del sindacato Snj - Cgt

Nella mozione finale viene constatato e denunciato «il pericolo che il governo macronista infligge ai giornalisti».

Dal 5 al 7 giugno 2024 si è svolto a Six-Fours-les-Plages il congresso triennale del sindacato francese Snj-Cgt. Nella mozione finale viene constatato e denunciato «il pericolo che il governo macronista infligge ai giornalisti. L'indebolimento della nostra professione si è ulteriormente aggravato: deterioramento delle condizioni di vita e di lavoro, continua concentrazione dei media nelle mani di miliardari, attacchi alla radiodiffusione pubblica, attacchi alla libertà di stampa e all'esercizio della professione, disinteresse per l'emergenza climatica e la perdita di biodiversità, ma fede cieca nelle nuove tecnologie, compresa l'intelligenza artificiale, per non parlare di un tappeto rosso steso per l'estrema destra!».



PER APPROFONDIRE

Tutte le mozioni approvate dall’assemblea durante la tre giorni sono disponibili sul sito web di Snj-Cgt.