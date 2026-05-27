La sala Walter Tobagi della Fnsi

01 Ago 2026

G8 e altri ‘abusi di Stato’: quando il giornalismo fa la differenza: corso in Fnsi il 16 settembre

Il seminario dà diritto a quattro crediti. Iscrizioni tramite la piattaforma formazionegiornalisti.it entro il 12 settembre 2026.

“G8 e altri ‘abusi di Stato’: quando il giornalismo fa la differenza”: è il titolo del corso di formazione organizzato in collaborazione con ForMedia che si svolgerà nella sala Walter Tobagi della Fnsi (via delle Botteghe Oscure 54, Roma, 1° piano) mercoledì 16 settembre 2026 dalle 10 alle 14.



A 25 anni di distanza dagli avvenimenti, questo corso intende analizzare i fatti del G8 di Genova del 2001 e le violenze durante e dopo le manifestazioni contro la globalizzazione neoliberista e il potere delle multinazionali sul Pianeta con conseguenze disastrose su diritti umani, da più punti di vista. Il racconto, insomma, di una ferita generazionale che non è stata ancora sanata.



A fare la differenza è stato il buon giornalismo il cui lascito serve a illustrare 25 anni dopo come il mondo post-Genova era stato già previsto.



La proposta nasce da Fnsi, Fondazione per il giornalismo Paolo Murialdi, edizioni All Around. L’obiettivo: mettere in condizione anche i colleghi più giovani di ricostruire che cosa successe nel luglio del 2001 a Genova e ripercorrere i complicati passaggi giudiziari attorno a una gestione non proprio cristallina dell’ordine pubblico.



Di seguito l’elenco delle relazioni previste:

Antonella Napoli (che introdurrà e modererà il seminario) – “La prova di forza dei grandi del mondo”;

Donatella Alfonso – “L’altra Genova, quella fuori dalla zona rossa”;

Francesco Grignetti – “Le inchieste, le false prove e i misteri del G8”;

Lucia Visca – “La rivoluzione in redazione, per la prima volta le donne firmarono ‘inviata’”.



Il corso dà diritto a quattro crediti. Iscrizioni tramite la piattaforma formazionegiornalisti.it entro il 12 settembre. (anc)