La sala Walter Tobagi della Fnsi

29 Mag 2026

'Proteggere chi informa. Il dovere di tutelare: etica, rischi e tutele assicurative per i giornalisti', corso in Fnsi il 17 giugno

Ai partecipanti tre crediti formativi. Iscrizioni aperte fino al 14 giugno 2026 sulla piattaforma formazionegiornalisti.it.

‘Il sistema assicurativo italiano e la crisi globale. Proteggere chi informa. Il dovere di tutelare: etica, rischi e tutele assicurative per i giornalisti’: è il titolo del corso di formazione organizzato dall’Unione Nazionale dei Giornalisti Pensionati, insieme alla Federazione nazionale della Stampa italiana, con Inps, Inpgi, Casagit, Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani e Odg del Lazio, in programma mercoledì 17 giugno 2026 dalle 10 alle 13 nella sala Walter Tobagi della Fnsi (via delle Botteghe Oscure 54, Roma).



Il seminario, aperto ai giornalisti attivi e pensionati, intende approfondire le tematiche assicurative, il costo delle polizze per le tutele professionali e quelle integrative previdenziali, sanitarie e assistenziali. L’attuale crisi economica ed energetica pone alle Istituzioni e ai privati nuove problematiche che devono essere affrontate anche esaminando l’offerta in campo assicurativo a copertura dei rischi legati all’esercizio dell’attività giornalistica e per la tutela legale. Una tematica specifica riguarda l’esigenza di una più efficace copertura anche per quanto riguarda i rischi professionali connessi, ad esempio, alle querele temerarie e alle richieste di risarcimento danni a volte avanzate persino a scopo dissuasivo, conseguenze talora drammatiche del libero esercizio della professione. Il diritto-dovere dei giornalisti di garantire ai cittadini una informazione completa, corretta e verificata, può essere difeso da polizze assicurative definite anche in sede contrattuale?



Di seguito l’elenco dei relatori previsti:



Alessandra Costante (segretaria generale Fnsi);

Guido D’Ubaldo (presidente Ordine dei Giornalisti del Lazio);

Salvatore Santangelo (direttore Area Comunicazione omnicanale e Content management Inps);

Carlo Bartoli (presidente Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti);

Prof. Domenico Bonaccorsi di Patti (Università di Tor Vergata);

Paola Spadari (segretaria del Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti);

Roberto Seghetti (giornalista e scrittore);

Federica Beccuti (Senior client manager AON Italia);

Gianfranco Giuliani (presidente Casagit Salute);

Roberto Ginex (presidente Inpgi);

Francesco Bocci (Direzione centrale Fondi Speciali Inps);

Edmondo Rho (vice presidente del Fondo Complementare dei Giornalisti Italiani).



Modererà l’incontro Patrizia Disnan (vice presidente vicaria dell’Unione Nazionale Giornalisti Pensionati e coordinatrice del corso), mentre le conclusioni saranno a cura di Paolo Serventi Longhi (presidente Unione Nazionale Giornalisti Pensionati).



Iscrizioni tramite la piattaforma formazionegiornalisti.it entro il 14 giugno. Ai partecipanti tre crediti riconosciuti dall'Ordine dei giornalisti ai fini della formazione professionale continua. (anc)