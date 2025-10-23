Palazzo Bastogi (Foto: di I. Sailko - Commons.wikimedia.org)

21 Mag 2026

‘I nuovi volti della mafia e dell’economia illegale in Toscana’: seminario a Firenze l’11 giugno

Al corso di formazione, organizzato da Ast, interverranno tra gli altri Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale, e Luca Tescaroli, procuratore di Prato ed ex coordinatore della Dda di Firenze. Ai partecipanti andranno quattro crediti.

"I nuovi volti della mafia e dell'economia illegale in Toscana. Come raccontare il fenomeno nel rispetto dell'etica e della deontologia dei giornalisti": è il titolo del corso di formazione professionale organizzato da Ast in collaborazione con il Consiglio regionale della Toscana. Il seminario si svolgerà l'11 giugno 2026 dalle 9:30 alle 13:30 nel Salone delle feste di Palazzo Bastogi.



La Toscana è al quarto posto in Italia per le attività illecite e i reati economici sono il principale accesso per le organizzazioni mafiose straniere e italiane. L'economia sommersa supera i 14 miliardi di euro pari a oltre il 10% del Pil regionale. Durante il corso verranno illustrati anche i dati raccolti da Irpet e ci sarà poi un confronto su come raccontare questi fenomeni nel rispetto dei singoli ruoli.



L'introduzione è affidata a Sandro Bennucci, presidente Ast, con interventi di Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale; Luca Tescaroli procuratore di Prato ed ex coordinatore della Dda di Firenze; don Andrea Bigalli componente del comitato regionale toscano di Libera; Patrizia Lattarulo dirigente Irpet.



Le iscrizioni sono aperte sulla piattaforma formazionegiornalisti.it fino al 6 giugno. Ai partecipanti andranno quattro crediti. (anc)