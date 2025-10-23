CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
La sala Walter Tobagi della Fnsi
Formazione 13 Mag 2026

'Parole vs barriere - Come raccontare le donne con disabilità': corso in sala Tobagi il 25 maggio

Ai partecipanti andranno quattro crediti deontologici. Iscrizioni aperte fino al 21 maggio.

'Parole vs barriere - Come raccontare le donne con disabilità': è il titolo del corso di formazione, organizzato dalla Commissione pari opportunità della Federazione nazionale della Stampa italiana e Giulia Giornaliste in collaborazione con le Cpo dell’Odg e dell’Usigrai, che si svolgerà nella sala Walter Tobagi della Fnsi (Via delle Botteghe Oscure 54, Roma) lunedì 25 maggio 2026 dalle 15 alle 18.

Il seminario analizzerà come si racconta la disabilità delle donne: terminologie scorrette, discriminatorie, non rispondenti alle attuali conoscenze scientifiche e rappresentazioni che oscillano ancora troppo spesso tra pietismo e sensazionalismo, contrarie alle norme deontologiche. Il corso si propone di esaminare il linguaggio, le immagini, l’approccio narrativo in una ottica di genere. Essere donna con disabilità alimenta spesso stereotipi, pregiudizi, discriminazioni. In molti ambiti: lavoro, salute, sport, accessibilità all’informazione, violenza. Il corso si colloca nel percorso avviato nel 2019 dal gruppo Carta di Olbia.

Prevista l’introduzione di Alessandra Costante (segretaria generale Federazione nazionale Stampa italiana), Mara Pedrabissi (presidente Cpo Fnsi), Elisabetta Cosci (presidente Cpo Odg), Monica Pietrangeli (presidente Cpo Usigrai) e Serena Bersani (presidente Giulia Giornaliste).

Le relatrici saranno Susi Ronchi (coordinatrice Giulia Giornaliste), Flaminia Saccà (Università La Sapienza Roma), Francesca Forleo (Cpo Fnsi), Mimma Caligaris (giunta esecutiva Fnsi), Agnese Licata (giornalista), Caterina De Roberto (giornalista), Silvia Garambois (Giulia Giornaliste) e Vanna Palumbo (presidente Cpo Stampa Romana).

Le iscrizioni sono aperte sulla piattaforma formazionegiornalisti.it fino a giovedì 21 maggio 2026. Ai partecipanti andranno quattro crediti deontologici. (anc)

@fnsisocial
Formazione
13 Mag 2026
Comunicazioni sociali, Costante alla Lumsa: «Informazione sotto ricatto, difficile 'custodire voci e volti umani'»
Formazione
12 Mag 2026
'I diritti e il voto alle donne: vecchie e nuove resistenze': il 26 maggio corso in Fondazione Murialdi
Formazione
12 Mag 2026
'L'informazione e la comunicazione della solidarietà': il 16 maggio corso a Castellammare di Stabia
 Le altre news

Articoli correlati

Associazioni09 Apr 2026
Ast e Consiglio regionale Toscana: 'Le Madri Costituenti’, seminario per giornalisti e mostra a Firenze
Associazioni18 Mar 2026
Genova, il 25 marzo corso di formazione Anci - Meta su comunicazione e social media
Ungp05 Dic 2025
Invalidità e disabilità dei giornalisti, grande partecipazione al corso Ungp in sala Tobagi
Cpo-Fnsi19 Nov 2025
Osservatorio Step Ricerca e Informazione, il 26 novembre presentazione del Report 2025
Appuntamenti03 Nov 2025
'Giornalismo di pace: raccontare la guerra, non alimentarla', il 6 novembre incontro in Fnsi
Appuntamenti23 Ott 2025
'Illuminare le Periferie', la presentazione del VII Rapporto il 3 novembre in sala Tobagi
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
Fascistissima
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits