La sala Walter Tobagi della Fnsi

13 Mag 2026

'Parole vs barriere - Come raccontare le donne con disabilità': corso in sala Tobagi il 25 maggio

Ai partecipanti andranno quattro crediti deontologici. Iscrizioni aperte fino al 21 maggio.

'Parole vs barriere - Come raccontare le donne con disabilità': è il titolo del corso di formazione, organizzato dalla Commissione pari opportunità della Federazione nazionale della Stampa italiana e Giulia Giornaliste in collaborazione con le Cpo dell’Odg e dell’Usigrai, che si svolgerà nella sala Walter Tobagi della Fnsi (Via delle Botteghe Oscure 54, Roma) lunedì 25 maggio 2026 dalle 15 alle 18.



Il seminario analizzerà come si racconta la disabilità delle donne: terminologie scorrette, discriminatorie, non rispondenti alle attuali conoscenze scientifiche e rappresentazioni che oscillano ancora troppo spesso tra pietismo e sensazionalismo, contrarie alle norme deontologiche. Il corso si propone di esaminare il linguaggio, le immagini, l’approccio narrativo in una ottica di genere. Essere donna con disabilità alimenta spesso stereotipi, pregiudizi, discriminazioni. In molti ambiti: lavoro, salute, sport, accessibilità all’informazione, violenza. Il corso si colloca nel percorso avviato nel 2019 dal gruppo Carta di Olbia.



Prevista l’introduzione di Alessandra Costante (segretaria generale Federazione nazionale Stampa italiana), Mara Pedrabissi (presidente Cpo Fnsi), Elisabetta Cosci (presidente Cpo Odg), Monica Pietrangeli (presidente Cpo Usigrai) e Serena Bersani (presidente Giulia Giornaliste).



Le relatrici saranno Susi Ronchi (coordinatrice Giulia Giornaliste), Flaminia Saccà (Università La Sapienza Roma), Francesca Forleo (Cpo Fnsi), Mimma Caligaris (giunta esecutiva Fnsi), Agnese Licata (giornalista), Caterina De Roberto (giornalista), Silvia Garambois (Giulia Giornaliste) e Vanna Palumbo (presidente Cpo Stampa Romana).



Le iscrizioni sono aperte sulla piattaforma formazionegiornalisti.it fino a giovedì 21 maggio 2026. Ai partecipanti andranno quattro crediti deontologici. (anc)