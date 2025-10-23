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12 Mag 2026

‘L’informazione e la comunicazione della solidarietà’: il 16 maggio corso a Castellammare di Stabia

L’iniziativa è organizzata in occasione della Giornata Internazionale del Vivere insieme in Pace. Le iscrizioni sono aperte sulla piattaforma formazionegiornalisti.it fino a giovedì 14 maggio 2026. Ai partecipanti andranno quattro crediti.

“L’informazione e la comunicazione della solidarietà, cooperazione e responsabilità per il bene comune: regole e principi per la costruzione di una società più giusta e solidale”: è il titolo del corso di formazione promosso dal Sindacato Unitario Giornalisti della Campania, dalla Federazione nazionale della Stampa italiana e dalla Fondazione dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna che si svolgerà nell’Aula magna del Liceo Scientifico Statale Francesco Severi a Castellammare di Stabia (Viale Libero D’Orsi 5) sabato 16 maggio dalle 9:30 alle 13:00.



Il seminario si propone di approfondire il ruolo dell’informazione e della comunicazione nella promozione della solidarietà della cooperazione e della responsabilità sociale, quali elementi fondamentali per la costruzione del bene comune.



L’iniziativa, organizzata in occasione della Giornata Internazionale del Vivere insieme in Pace, intende offrire ai partecipanti strumenti teorici e pratici per comprendere l’importanza dell’etica e della deontologia nel sistema dell’informazione, con particolare attenzione alla formazione dell’opinione pubblica e alla tutela della dignità della persona.



Il seminario intende fare il punto sul ruolo dell’etica e della deontologia del sistema informativo nella formazione dell’opinione pubblica a tutela della dignità umana per la costruzione di una società più giusta e solidale. In particolare si propone di mettere in luce l’importanza della cultura della mediazione per promuovere la pace, l’inclusione e la solidarietà incoraggiando il dialogo e il rispetto reciproco, uniti nella diversità.



L’apertura sarà a cura di Elena Cavaliere (dirigente Liceo Scientifico Statale Francesco Severi di Castellammare di Stabia), gli interventi introduttivi di Pietro Treccagnoli (giornalista, presidente Sugc) e di Claudio Quintano (Professore Emerito di Statistica Economica, già Rettore della Università degli Studi di Napoli Parthenope dal 2010 al 2016). Seguirà poi il saluto istituzionale di Luigi Vicinanza (giornalista, sindaco di Castellammare di Stabia).



Questo l’elenco dei relatori:

Anna Papa (Professoressa Ordinaria di Diritto costituzionale e pubblico e di Diritto dell’informazione; Prorettrice all’orientamento dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope);

Elena Zucconi Galli (Professoressa Ordinaria di Diritto Processuale Civile Dipartimento Scienze Giuridiche dell’Alma Mater Studiorum di Bologna);

Michelangelo Bucci (giornalista del Corriere Cesenate, Consigliere Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna);

Stefano Girotti Zirotti (giornalista, vice caporedattore Rai Vaticano);

Fulvio De Nigris (giornalista, Revisore dei Conti Ordine dei Giornalisti dell’Emilia- Romagna, presidente Fondazione “Gli Amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris);

Anna Malinconico (sociologa, coach-sistemico relazionale, formatrice, componente della cabina di regia regionale contro la violenza di genere e dell’Osservatorio regionale sulle condizioni delle persone private della libertà personale);

Vincenza Vanacore e Camilla Franzese (docenti Liceo Scientifico Statale Francesco Severi di Castellammare di Stabia , Referenti Team Antibullismo).



Ci saranno poi le testimonianze di don Luigi Milano (parroco presso Santa Maria Santissima del Carmine Castellammare di Stabia) e Filippo Corvino (presidente del Centro Culturale Giovanile Chiara Gualzetti e della web radio NewMusicValsamoggia).



Modererà l’incontro Maria Luigia Casalengo (giornalista, vice presidente Ungp e Gus Emilia-Romagna).



Le iscrizioni sono aperte sulla piattaforma formazionegiornalisti.it fino a giovedì 14 maggio 2026. Ai partecipanti andranno quattro crediti non deontologici. (anc)