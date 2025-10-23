La sede dell’Istituto Superiore di Sanità (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

04 Mag 2026

'Donare sangue e plasma, il valore dell'informazione': l'8 giugno seminario all'Istituto Superiore di Sanità

La partecipazione al corso garantirà quattro crediti ai giornalisti che si registreranno sul portale della formazione.

‘Donare sangue e plasma, il valore dell’informazione’: è il titolo del corso di formazione organizzato in collaborazione con ForMedia, Istituto Superiore di Sanità e Centro Nazionale Sangue che si svolgerà nel Museo dell’Iss (Viale Regina Elena 299, Roma) l’8 giugno 2026 dalle 9:30 alle 13:30.



Il seminario vuole offrire ai giornalisti gli strumenti per una corretta informazione e narrazione sul dono del sangue, del plasma e sul sistema trasfusionale italiano.



Ogni giorno più di 1.700 pazienti ricevono una trasfusione e altre migliaia assumono medicinali derivati dal plasma. È un’opera di solidarietà insostituibile dove l’informazione gioca un ruolo determinante nel promuovere la consapevolezza dei cittadini e l’adesione responsabile al dono regolare e gratuito.



Nella prima sessione saranno illustrate le attività del Centro Nazionale Sangue per garantire l'autosufficienza nazionale di sangue e migliorare la raccolta di plasma, le linee di funzionamento del sistema trasfusionale, in quale modo viene garantita la sicurezza dei donatori e dei pazienti, le fonti ufficiali dei dati.



Al termine dell’evento i partecipanti avranno acquisito strumenti più specifici per una migliore e più adeguata comunicazione nella donazione di sangue. L’obiettivo specifico è migliorare le competenze dei giornalisti sul ruolo dei donatori e delle associazioni, sui dubbi e le paure più frequenti in chi si avvicina per la prima volta alla donazione, sulle modalità di verificare carenze ed emergenze o diffondere appelli alla donazione.



I saluti introduttivi saranno a cura del Prof. Rocco Bellantone, presidente Istituto Superiore di Sanità, e della Prof.ssa Luciana Teofili, direttore del Centro Nazionale Sangue.



A moderare la discussione saranno Massimo Aquili (responsabile ufficio stampa del Centro Nazionale Sangue) e Anna Mirella Taranto (direttore ufficio stampa Iss). Di seguito l’elenco degli interventi previsti:



Dalla raccolta alla trasfusione, il percorso del sangue - La sicurezza di donatori e pazienti: il sistema di emovigilanza - Ursula La Rocca (Centro Nazionale Sangue, Istituto Superiore di Sanità);

Donare il plasma, obiettivo autosufficienza - Samantha Profili (Centro Nazionale Sangue, Istituto Superiore di Sanità);

La qualità dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta - Daniela Storani (Centro Nazionale Sangue, Istituto Superiore di Sanità);

Trend demografici e donazione - Alfonso Piciocchi (Centro Nazionale Sangue, Istituto Superiore di Sanità);

Il volontariato del sangue, tra generosità, impegno e un ruolo riconosciuto dalla legge - Oscar Bianchi (Avis Nazionale, Coordinatore Pro tempore Civis);

La raccolta di sangue in cronaca tra emergenze e novità scientifiche - Maria Emilia Bonaccorso (giornalista);

Debunking quando serve - Pier David Malloni (giornalista);

Carenze e appelli a donare, il ruolo dell’ufficio stampa dell’ospedale - Nicola Cerbino (giornalista);

Dati, monitoraggio e report sul sistema sangue - Marcello Lembo (giornalista);

Donazione, i dubbi e i perché della prima volta - Donata Forioso (Centro Nazionale Sangue, Istituto Superiore di Sanità).



La partecipazione al seminario garantirà quattro crediti ai giornalisti che si registreranno sul portale della formazione. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato al 4 giugno. (anc)