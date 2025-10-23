CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Palazzo Wedekind a Roma (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Formazione 27 Apr 2026

'L'algoritmo del welfare, IA e trasparenza dei servizi Inps', il 22 maggio corso di formazione a Roma

Fra i temi al centro dell'appuntamento anche le novità riguardanti il sistema di previdenza dei giornalisti. Iscrizioni entro il 18 maggio 2026. Ai partecipanti 4 crediti.

'L'algoritmo del welfare. Intelligenza artificiale e trasparenza dei servizi Inps, come cambia il sistema previdenziale dei giornalisti'. Questo il titolo del corso di formazione, organizzato in collaborazione con ForMedia, in programma a Roma, a palazzo Wedekind (piazza Colonna n° 366) venerdì 22 maggio 2026, dalle 9.30 alle 13.30.

Il corso vuole approfondire i temi della profonda trasformazione digitale che sta affrontando negli ultimi anni il sistema di welfare pubblico italiano, come l'integrazione di sistemi algoritmici e strumenti di intelligenza artificiale nei processi decisionali amministrativi sta ridefinendo il rapporto tra cittadino e istituzioni, come funzionano le nuove piattaforme digitali che l'Inps ha progressivamente adottato per la gestione delle domande, l'analisi dei requisiti contributivi, l'erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Un argomento di interesse anche per i giornalisti, dopo il passaggio, dal 1° luglio 2022, della funzione previdenziale prima svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani 'Giovanni Amendola' all'Istituto nazionale di previdenza sociale: un cambiamento non solo tecnico-contabile, che comporta nuove regole, nuove procedure e nuove dinamiche di controllo.

Fra i relatori in programma: Valeria Vittimberga, direttrice generale Inps; Massimiliano D'Angelo, direttore centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Inps; Diego De Felice, direttore centrale Comunicazione Inps; Gianfranco Santoro, direttore centrale Studi e Ricerche Inps; Domenico De Fazio, direttore centrale Pensioni Inps; Antonella Patteri, avvocato coordinatore centrale del settore pensioni del Coordinamento generale legale Inps; Marinella Perrini, responsabile Media Relations Inps.

Previsti i saluti introduttivi della segretaria generale della Federazione nazionale della Stampa italiana, Alessandra Costante. Modera il consigliere nazionale Fnsi Tommaso Polidoro.

Le iscrizioni sono aperte sulla piattaforma formazionegiornalisti.it fino a lunedì 18 maggio 2026. Ai partecipanti andranno quattro crediti non deontologici. (mf)

@fnsisocial
Formazione
24 Apr 2026
'Custodire voci e volti umani - Il Messaggio di Papa Leone XIV': il 13 maggio seminario alla Lumsa
Formazione
30 Mar 2026
Lampedusa, dall'8 al 10 aprile il corso di formazione giornalistica promosso da Occhiblu Ets
Formazione
19 Mar 2026
'Il ruolo delle Madri Costituenti nel secondo dopoguerra': seminario a Firenze il 9 aprile con Stefania Saccardi
 Le altre news

Articoli correlati

Associazioni09 Apr 2026
Ast e Consiglio regionale Toscana: 'Le Madri Costituenti’, seminario per giornalisti e mostra a Firenze
Associazioni18 Mar 2026
Genova, il 25 marzo corso di formazione Anci - Meta su comunicazione e social media
Ungp05 Dic 2025
Invalidità e disabilità dei giornalisti, grande partecipazione al corso Ungp in sala Tobagi
Cpo-Fnsi19 Nov 2025
Osservatorio Step Ricerca e Informazione, il 26 novembre presentazione del Report 2025
Appuntamenti03 Nov 2025
'Giornalismo di pace: raccontare la guerra, non alimentarla', il 6 novembre incontro in Fnsi
Appuntamenti23 Ott 2025
'Illuminare le Periferie', la presentazione del VII Rapporto il 3 novembre in sala Tobagi
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
Fascistissima
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits