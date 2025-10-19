La presidente del Consiglio regionale della Toscana, Stefania Saccardi (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

19 Mar 2026

'Il ruolo delle Madri Costituenti nel secondo dopoguerra': seminario a Firenze il 9 aprile con Stefania Saccardi

Il corso di formazione, organizzato da Associazione Stampa Toscana e Consiglio Regionale della Toscana, darà diritto a quattro crediti ai giornalisti che si registreranno sulla piattaforma della formazione. A moderare l’incontro sarà il presidente dell’Ast, Sandro Bennucci.

"1946-2026 La storia della democrazia compiuta: il suffragio universale, la Repubblica, il ruolo delle Madri Costituenti nel secondo dopoguerra": è il titolo di un corso di formazione organizzato da Ast che si svolgerà il 9 aprile 2026 dalle 9:30 alle 13:30 a Palazzo Bastogi - Salone delle Feste, in collaborazione con il Consiglio regionale della Toscana.



L'iniziativa formativa (che darà diritto a quattro crediti ai giornalisti che si registreranno sulla piattaforma della formazione) è dedicata alle donne che furono artefici della Carta Costituzionale e prende spunto dall’esposizione organizzata dal Consiglio Regionale sulle storie personali e politiche delle deputate e che sarà visitabile anche per chi parteciperà al corso.



Moderatore sarà Sandro Bennucci, presidente dell'Ast. Subito in apertura l'intervento di Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale Toscana. Quindi interverranno i relatori, che saranno Daniela Castiglione (curatrice della mostra delle 21 Madri Costituenti), Luciano Gianluca Calì (presidente regionale Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane), Michael Alexander Calì (storico e curatore della mostra sulle 21 Madri Costituenti) e Lucia Aterini (giornalista, componente del Consiglio direttivo dell'Ast). Le iscrizioni al corso di formazione sono aperte fino al 7 aprile. (anc)