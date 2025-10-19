CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
La presidente del Consiglio regionale della Toscana, Stefania Saccardi (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Formazione 19 Mar 2026

'Il ruolo delle Madri Costituenti nel secondo dopoguerra': seminario a Firenze il 9 aprile con Stefania Saccardi

Il corso di formazione, organizzato da Associazione Stampa Toscana e Consiglio Regionale della Toscana, darà diritto a quattro crediti ai giornalisti che si registreranno sulla piattaforma della formazione. A moderare l’incontro sarà il presidente dell’Ast, Sandro Bennucci.

"1946-2026 La storia della democrazia compiuta: il suffragio universale, la Repubblica, il ruolo delle Madri Costituenti nel secondo dopoguerra": è il titolo di un corso di formazione organizzato da Ast che si svolgerà il 9 aprile 2026 dalle 9:30 alle 13:30 a Palazzo Bastogi - Salone delle Feste, in collaborazione con il Consiglio regionale della Toscana.

L'iniziativa formativa (che darà diritto a quattro crediti ai giornalisti che si registreranno sulla piattaforma della formazione) è dedicata alle donne che furono artefici della Carta Costituzionale e prende spunto dall’esposizione organizzata dal Consiglio Regionale sulle storie personali e politiche delle deputate e che sarà visitabile anche per chi parteciperà al corso.

Moderatore sarà Sandro Bennucci, presidente dell'Ast. Subito in apertura l'intervento di Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale Toscana. Quindi interverranno i relatori, che saranno Daniela Castiglione (curatrice della mostra delle 21 Madri Costituenti), Luciano Gianluca Calì (presidente regionale Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane), Michael Alexander Calì (storico e curatore della mostra sulle 21 Madri Costituenti) e Lucia Aterini (giornalista, componente del Consiglio direttivo dell'Ast). Le iscrizioni al corso di formazione sono aperte fino al 7 aprile. (anc)

@fnsisocial
Formazione
17 Mar 2026
'Radioterapia oncologica: dove la tecnologia cura, l'umanità racconta'. Se ne parla il 17 aprile in Fnsi
Formazione
13 Mar 2026
'Comunicare etica e inclusione nel racconto giornalistico senza barriere', seminario il 10 aprile
Formazione
11 Mar 2026
'Cinema Indipendente, per un nuovo Umanesimo del cinema', il 18 marzo corso di formazione in Fnsi
 Le altre news

Articoli correlati

Associazioni18 Mar 2026
Genova, il 25 marzo corso di formazione Anci - Meta su comunicazione e social media
Ungp05 Dic 2025
Invalidità e disabilità dei giornalisti, grande partecipazione al corso Ungp in sala Tobagi
Cpo-Fnsi19 Nov 2025
Osservatorio Step Ricerca e Informazione, il 26 novembre presentazione del Report 2025
Appuntamenti03 Nov 2025
'Giornalismo di pace: raccontare la guerra, non alimentarla', il 6 novembre incontro in Fnsi
Appuntamenti23 Ott 2025
'Illuminare le Periferie', la presentazione del VII Rapporto il 3 novembre in sala Tobagi
Premi e Concorsi19 Ott 2025
A Torino dal 22 al 25 ottobre i premi Pestelli, Schiavazzi, Morrione e Laganà dedicati ai lavori dei giovani
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
Fascistissima
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits