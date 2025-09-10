La sala Walter Tobagi della Fnsi (Foto: archivio)

14 Mar 2026

'Radioterapia oncologica: dove la tecnologia cura, l'umanità racconta'. Se ne parla il 17 aprile in Fnsi

Appuntamento alle 9.30 in sala Walter Tobagi (via delle Botteghe Oscure, 54 - primo piano) a Roma, con medici, specialisti e giornalisti. Iscrizioni entro il 15 aprile 2026. Ai partecipanti quattro crediti.

'Radioterapia oncologica: dove la tecnologia cura, l'umanità racconta. Ruolo sociale e impatto pubblico' è il titolo del corso di formazione in programma venerdì 17 aprile 2026, dalle 9.30 alle 13.30, nella sede della Fnsi, in via delle Botteghe Oscure, 54 a Roma.



Organizzato in collaborazione con ForMedia, il corso si propone di fornire ai giornalisti strumenti culturali, scientifici e narrativi per raccontare la radioterapia oncologica contemporanea in modo accurato, comprensibile e umano, superando stereotipi, paure e semplificazioni, valorizzando l'innovazione tecnologica senza perdere la centralità delle persone.



La radioterapia è oggi una delle aree più avanzate della medicina oncologica: intelligenza artificiale, imaging di precisione, trattamenti personalizzati riduzione degli effetti collaterali. Tuttavia, nell'immaginario collettivo resta spesso associata a concetti di 'radiazioni', dolore, fine vita. Una narrazione che un giornalismo attento, scrupoloso e ben documentato può contribuire a sfatare.



Fra i relatori previsti: Bruno Fionda - Medico specialista in radioterapia oncologica; Elisa Marconi - Psicologa Psicoterapeuta; Giuditta Chiloiro - Medico specialista in radioterapia oncologica; Lorenzo Placidi - Fisico Medico; Luca Boldrini - Medico specialista in radioterapia oncologica; Maria Antonietta Gambacorta - Medico specialista in radioterapia oncologica.



Saluti introduttivi a cura della segretaria generale della Federazione nazionale della Stampa italiana, Alessandra Costante. Modera Tommaso Polidoro, consigliere nazionale della Fnsi.



I giornalisti interessati possono iscriversi entro il 15 aprile sulla piattaforma formazionegiornalisti.it. I partecipanti matureranno quattro crediti. (mf)