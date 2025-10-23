CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
La sala Walter Tobagi della Fnsi
Formazione 08 Mag 2026

'L'ultimo chiuda la terza pagina: la cultura serve ancora ai giornali?': il 12 giugno seminario in Fnsi

La partecipazione al corso, organizzato in collaborazione con ForMedia, garantirà quattro crediti ai giornalisti che si registreranno sul portale della formazione. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato al 10 giugno.

Si svolgerà venerdì 12 giugno 2026 dalle 9:30 alle 13:30, presso la sala Walter Tobagi della Fnsi (via delle Botteghe Oscure 54, Roma), il corso di formazione organizzato in collaborazione con ForMedia 'L'ultimo chiuda la terza pagina: la cultura serve ancora ai giornali?'.

Il titolo del seminario è una provocazione che richiama il declino di uno spazio simbolico del giornalismo italiano, dove la cultura era centrale. Oggi, tra crisi dell'editoria e trasformazione digitale, il giornalismo culturale sembra perdere terreno, compresso dalla velocità dell'informazione e da nuove gerarchie delle notizie, eppure la domanda di cultura non scompare. Cambia forma, linguaggi e piattaforme. Dai media tradizionali ai nuovi ecosistemi digitali, il racconto culturale resta uno strumento essenziale per interpretare la realtà. Questo corso parte da qui. Se la cultura serve ancora ai giornali, e come il giornalismo possa reinventarla, mantenendola autorevole e rilevante nel panorama contemporaneo. Spesso non è il pubblico ad avere abbandonato la cultura, sono i giornali ad avere smesso di investirci davvero. La terza pagina non è stata 'chiusa': è stata progressivamente svuotata. E nel vuoto si sono inseriti altri attori, meno rigorosi, ma più veloci e riconoscibili. Il punto non è salvare uno spazio, ma recuperare una funzione.

Previsti i saluti iniziali di Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi, mentre la discussione sarà moderata dal consigliere nazionale Tommaso Polidoro. Di seguito l’elenco delle relazioni:

Francesca Sforza - 'La recensione è morta? Cosa significa scrivere libri nel paese in cui i libri non si leggono';
Florinda Fiamma - 'La radio è di parola: comunicazione culturale e diffusione di contenuti attraverso la voce e le voci';
Elisabetta Stefanelli - 'La cultura serve, ma servono ancora i giornali?';
Armando Massarenti - 'Se non è culturale, che giornalismo è? La cultura come infrastruttura cognitiva della buona informazione';
Silvia D'Onghia Rogadeo - 'Siamo tutti grandi amici: perché le stroncature non vanno più di moda (ma fanno click)';
Mario Prignano - 'Quando il giornalista fa lo storico: pretesa inammissibile o aspirazione legittima?'.

La partecipazione al seminario garantirà quattro crediti ai giornalisti che si registreranno sul portale della formazione. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato al 10 giugno. (anc)

@fnsisocial
Formazione
06 Mag 2026
'Il discorso televisivo come dispositivo di costruzione sociale e di genere': l’8 maggio corso in sala Tobagi
Formazione
04 Mag 2026
'Donare sangue e plasma, il valore dell'informazione': l'8 giugno seminario all'Istituto Superiore di Sanità
Formazione
27 Apr 2026
'L'algoritmo del welfare, IA e trasparenza dei servizi Inps', il 22 maggio corso di formazione a Roma
 Le altre news

Articoli correlati

Associazioni09 Apr 2026
Ast e Consiglio regionale Toscana: 'Le Madri Costituenti’, seminario per giornalisti e mostra a Firenze
Associazioni18 Mar 2026
Genova, il 25 marzo corso di formazione Anci - Meta su comunicazione e social media
Ungp05 Dic 2025
Invalidità e disabilità dei giornalisti, grande partecipazione al corso Ungp in sala Tobagi
Cpo-Fnsi19 Nov 2025
Osservatorio Step Ricerca e Informazione, il 26 novembre presentazione del Report 2025
Appuntamenti03 Nov 2025
'Giornalismo di pace: raccontare la guerra, non alimentarla', il 6 novembre incontro in Fnsi
Appuntamenti23 Ott 2025
'Illuminare le Periferie', la presentazione del VII Rapporto il 3 novembre in sala Tobagi
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
Fascistissima
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits