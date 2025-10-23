Si svolgerà venerdì 12 giugno 2026 dalle 9:30 alle 13:30, presso la sala Walter Tobagi della Fnsi (via delle Botteghe Oscure 54, Roma), il corso di formazione organizzato in collaborazione con ForMedia 'L'ultimo chiuda la terza pagina: la cultura serve ancora ai giornali?'.
Il titolo del seminario è una provocazione che richiama il declino di uno spazio simbolico del giornalismo italiano, dove la cultura era centrale. Oggi, tra crisi dell'editoria e trasformazione digitale, il giornalismo culturale sembra perdere terreno, compresso dalla velocità dell'informazione e da nuove gerarchie delle notizie, eppure la domanda di cultura non scompare. Cambia forma, linguaggi e piattaforme. Dai media tradizionali ai nuovi ecosistemi digitali, il racconto culturale resta uno strumento essenziale per interpretare la realtà. Questo corso parte da qui. Se la cultura serve ancora ai giornali, e come il giornalismo possa reinventarla, mantenendola autorevole e rilevante nel panorama contemporaneo. Spesso non è il pubblico ad avere abbandonato la cultura, sono i giornali ad avere smesso di investirci davvero. La terza pagina non è stata 'chiusa': è stata progressivamente svuotata. E nel vuoto si sono inseriti altri attori, meno rigorosi, ma più veloci e riconoscibili. Il punto non è salvare uno spazio, ma recuperare una funzione.
Previsti i saluti iniziali di Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi, mentre la discussione sarà moderata dal consigliere nazionale Tommaso Polidoro. Di seguito l’elenco delle relazioni:
Francesca Sforza - 'La recensione è morta? Cosa significa scrivere libri nel paese in cui i libri non si leggono';
Florinda Fiamma - 'La radio è di parola: comunicazione culturale e diffusione di contenuti attraverso la voce e le voci';
Elisabetta Stefanelli - 'La cultura serve, ma servono ancora i giornali?';
Armando Massarenti - 'Se non è culturale, che giornalismo è? La cultura come infrastruttura cognitiva della buona informazione';
Silvia D'Onghia Rogadeo - 'Siamo tutti grandi amici: perché le stroncature non vanno più di moda (ma fanno click)';
Mario Prignano - 'Quando il giornalista fa lo storico: pretesa inammissibile o aspirazione legittima?'.
La partecipazione al seminario garantirà quattro crediti ai giornalisti che si registreranno sul portale della formazione. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato al 10 giugno. (anc)