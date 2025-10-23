La sala Walter Tobagi della Fnsi

08 Mag 2026

'L'ultimo chiuda la terza pagina: la cultura serve ancora ai giornali?': il 12 giugno seminario in Fnsi

La partecipazione al corso, organizzato in collaborazione con ForMedia, garantirà quattro crediti ai giornalisti che si registreranno sul portale della formazione. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato al 10 giugno.

Si svolgerà venerdì 12 giugno 2026 dalle 9:30 alle 13:30, presso la sala Walter Tobagi della Fnsi (via delle Botteghe Oscure 54, Roma), il corso di formazione organizzato in collaborazione con ForMedia 'L'ultimo chiuda la terza pagina: la cultura serve ancora ai giornali?'.



Il titolo del seminario è una provocazione che richiama il declino di uno spazio simbolico del giornalismo italiano, dove la cultura era centrale. Oggi, tra crisi dell'editoria e trasformazione digitale, il giornalismo culturale sembra perdere terreno, compresso dalla velocità dell'informazione e da nuove gerarchie delle notizie, eppure la domanda di cultura non scompare. Cambia forma, linguaggi e piattaforme. Dai media tradizionali ai nuovi ecosistemi digitali, il racconto culturale resta uno strumento essenziale per interpretare la realtà. Questo corso parte da qui. Se la cultura serve ancora ai giornali, e come il giornalismo possa reinventarla, mantenendola autorevole e rilevante nel panorama contemporaneo. Spesso non è il pubblico ad avere abbandonato la cultura, sono i giornali ad avere smesso di investirci davvero. La terza pagina non è stata 'chiusa': è stata progressivamente svuotata. E nel vuoto si sono inseriti altri attori, meno rigorosi, ma più veloci e riconoscibili. Il punto non è salvare uno spazio, ma recuperare una funzione.



Previsti i saluti iniziali di Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi, mentre la discussione sarà moderata dal consigliere nazionale Tommaso Polidoro. Di seguito l’elenco delle relazioni:



Francesca Sforza - 'La recensione è morta? Cosa significa scrivere libri nel paese in cui i libri non si leggono';

Florinda Fiamma - 'La radio è di parola: comunicazione culturale e diffusione di contenuti attraverso la voce e le voci';

Elisabetta Stefanelli - 'La cultura serve, ma servono ancora i giornali?';

Armando Massarenti - 'Se non è culturale, che giornalismo è? La cultura come infrastruttura cognitiva della buona informazione';

Silvia D'Onghia Rogadeo - 'Siamo tutti grandi amici: perché le stroncature non vanno più di moda (ma fanno click)';

Mario Prignano - 'Quando il giornalista fa lo storico: pretesa inammissibile o aspirazione legittima?'.



La partecipazione al seminario garantirà quattro crediti ai giornalisti che si registreranno sul portale della formazione. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato al 10 giugno. (anc)