CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
La locandina del seminario
Formazione 06 Mag 2026

“Il discorso televisivo come dispositivo di costruzione sociale e di genere”: l’8 maggio corso in sala Tobagi

Il seminario è organizzato dalla Commissione pari opportunità e anti molestie di Usigrai. Appuntamento dalle 10 alle 13 in via delle Botteghe Oscure 54 a Roma.

“Oltre la rappresentazione: il discorso televisivo come dispositivo di costruzione sociale e di genere. Cinque anni di report sulla figura femminile in Rai”: è il titolo del corso di formazione organizzato dalla Commissione pari opportunità e anti molestie di Usigrai che si svolgerà venerdì 8 maggio 2026 dalle 10 alle 13 nella sala Walter Tobagi della Fnsi (Via delle Botteghe Oscure 54, Roma).

Il seminario propone una riflessione sul monitoraggio sulla figura femminile nella programmazione Rai. Un bilancio degli ultimi cinque anni che analizza la presenza delle donne nel Servizio Pubblico, il pluralismo, i ruoli e il linguaggio. Il lento percorso verso la parità di genere nelle news, nello sport, nelle fiction, tra stereotipi che resistono e segnali positivi.

L’introduzione sarà a cura di Daniele Macheda (segretario Usigrai), Mara Pedrabissi (presidente Cpo Fnsi) e Nicoletta Zucchelli (presidente Cpo Rai). Di seguito l’elenco dei relatori:

Francesca Dragotto (linguista, Università Tor Vergata, dirige il Monitoraggio Rai dal 2020) - "Il monitoraggio della programmazione generalista Rai: analisi del discorso e delle rappresentazioni sociali e di genere";
Linda Laura Sabbadini (statistica, pioniera europea negli gli studi di genere, chair del Women20, già direttrice dell’Istat) - "I discorsi e le rappresentazioni proposte dalla programmazione generalista Rai al confronto con gli stereotipi e la realtà sociale";
Elena Capparelli (direttrice RaiPlay) - "Buone pratiche. Oltre gli stereotipi: donne, linguaggio e rappresentazione sulla piattaforma digitale RaiPlay";
Mariangela Borneo (coordinatrice del Progetto Rai 50:50, collegata in video) - "Buone pratiche. I risultati del progetto che monitora la presenza delle esperte nei programmi Rai";
Antonella Bellutti (due volte campionessa olimpica ed editorialista) - "La fotografia dello sport italiano da una prospettiva di genere";
Vittorio di Trapani (presidente Fnsi) - "Cambiare Passo: monitoraggi e carte deontologiche per accompagnare il cambiamento della narrazione delle donne nello sport";
Silvia Garambois (Associazione GiULiA giornaliste) - "Oltre la notizia. Pluralismo e parità di genere nei Tg e nell'approfondimento del Servizio Pubblico".

A moderare l’incontro sarà Monica Pietrangeli (coordinatrice Commissione pari opportunità e anti molestie Usigrai). (anc)

@fnsisocial
Formazione
04 Mag 2026
'Donare sangue e plasma, il valore dell'informazione': l'8 giugno seminario all'Istituto Superiore di Sanità
Formazione
27 Apr 2026
'L'algoritmo del welfare, IA e trasparenza dei servizi Inps', il 22 maggio corso di formazione a Roma
Formazione
24 Apr 2026
'Custodire voci e volti umani - Il Messaggio di Papa Leone XIV': il 13 maggio seminario alla Lumsa
 Le altre news

Articoli correlati

Associazioni09 Apr 2026
Ast e Consiglio regionale Toscana: 'Le Madri Costituenti’, seminario per giornalisti e mostra a Firenze
Associazioni18 Mar 2026
Genova, il 25 marzo corso di formazione Anci - Meta su comunicazione e social media
Ungp05 Dic 2025
Invalidità e disabilità dei giornalisti, grande partecipazione al corso Ungp in sala Tobagi
Cpo-Fnsi19 Nov 2025
Osservatorio Step Ricerca e Informazione, il 26 novembre presentazione del Report 2025
Appuntamenti03 Nov 2025
'Giornalismo di pace: raccontare la guerra, non alimentarla', il 6 novembre incontro in Fnsi
Appuntamenti23 Ott 2025
'Illuminare le Periferie', la presentazione del VII Rapporto il 3 novembre in sala Tobagi
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
Fascistissima
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits