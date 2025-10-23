La locandina del seminario

06 Mag 2026

“Il discorso televisivo come dispositivo di costruzione sociale e di genere”: l’8 maggio corso in sala Tobagi

Il seminario è organizzato dalla Commissione pari opportunità e anti molestie di Usigrai. Appuntamento dalle 10 alle 13 in via delle Botteghe Oscure 54 a Roma.

“Oltre la rappresentazione: il discorso televisivo come dispositivo di costruzione sociale e di genere. Cinque anni di report sulla figura femminile in Rai”: è il titolo del corso di formazione organizzato dalla Commissione pari opportunità e anti molestie di Usigrai che si svolgerà venerdì 8 maggio 2026 dalle 10 alle 13 nella sala Walter Tobagi della Fnsi (Via delle Botteghe Oscure 54, Roma).



Il seminario propone una riflessione sul monitoraggio sulla figura femminile nella programmazione Rai. Un bilancio degli ultimi cinque anni che analizza la presenza delle donne nel Servizio Pubblico, il pluralismo, i ruoli e il linguaggio. Il lento percorso verso la parità di genere nelle news, nello sport, nelle fiction, tra stereotipi che resistono e segnali positivi.



L’introduzione sarà a cura di Daniele Macheda (segretario Usigrai), Mara Pedrabissi (presidente Cpo Fnsi) e Nicoletta Zucchelli (presidente Cpo Rai). Di seguito l’elenco dei relatori:



Francesca Dragotto (linguista, Università Tor Vergata, dirige il Monitoraggio Rai dal 2020) - "Il monitoraggio della programmazione generalista Rai: analisi del discorso e delle rappresentazioni sociali e di genere";

Linda Laura Sabbadini (statistica, pioniera europea negli gli studi di genere, chair del Women20, già direttrice dell’Istat) - "I discorsi e le rappresentazioni proposte dalla programmazione generalista Rai al confronto con gli stereotipi e la realtà sociale";

Elena Capparelli (direttrice RaiPlay) - "Buone pratiche. Oltre gli stereotipi: donne, linguaggio e rappresentazione sulla piattaforma digitale RaiPlay";

Mariangela Borneo (coordinatrice del Progetto Rai 50:50, collegata in video) - "Buone pratiche. I risultati del progetto che monitora la presenza delle esperte nei programmi Rai";

Antonella Bellutti (due volte campionessa olimpica ed editorialista) - "La fotografia dello sport italiano da una prospettiva di genere";

Vittorio di Trapani (presidente Fnsi) - "Cambiare Passo: monitoraggi e carte deontologiche per accompagnare il cambiamento della narrazione delle donne nello sport";

Silvia Garambois (Associazione GiULiA giornaliste) - "Oltre la notizia. Pluralismo e parità di genere nei Tg e nell'approfondimento del Servizio Pubblico".



A moderare l’incontro sarà Monica Pietrangeli (coordinatrice Commissione pari opportunità e anti molestie Usigrai). (anc)