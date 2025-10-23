La sede della Fondazione Murialdi

11 Mag 2026

'I diritti e il voto alle donne: vecchie e nuove resistenze': il 26 maggio corso in Fondazione Murialdi

La partecipazione al seminario, promosso dalla Commissione pari opportunità della Federazione nazionale della Stampa italiana, garantirà tre crediti ai giornalisti che si registreranno sul portale della formazione. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato al 23 maggio.

“I diritti e il voto alle donne: vecchie e nuove resistenze”: è il titolo del corso di formazione promosso dalla Commissione pari opportunità della Federazione nazionale della Stampa italiana che si svolgerà nella sede della Fondazione per il Giornalismo Paolo Murialdi (via Nizza 35, Roma) martedì 26 maggio 2026 dalle 10 alle 13.



Partendo dal vicino anniversario degli 80 anni (1946-2026) dell'Assemblea Costituente, del suffragio universale e della scelta repubblicana, fondamenti della Costituzione italiana, il seminario intende fornire ai partecipanti una panoramica approfondita del percorso storico, politico e sociale che ha portato al riconoscimento del diritto di voto alle donne in Italia, analizzando le protagoniste, le battaglie e le sfide ancora attuali, per migliorare la qualità della comunicazione giornalistica su questi temi fondamentali. Il corso si concluderà con una riflessione sulle realtà del mondo dove diritti fondamentali, come il voto, sono ancora negati alle donne e i diritti acquisiti, come l’aborto, vengono rimessi in discussione.



L’obiettivo è quello di offrire a colleghe e colleghi una prospettiva ampia delle conquiste femminili e del contributo delle donne alla costruzione dell'Italia repubblicana, estendendo il panorama fino ai problemi ancora aperti ai giorni nostri in Italia e nel mondo.



Introduzione sarà a cura di Alessandra Costante, segretaria generale Fnsi, e di Guido D’Ubaldo, presidente Ordine dei Giornalisti del Lazio. A moderare la discussione sarà Lucia Visca, giornalista ed editrice.

I relatori saranno Laura Boldrini (presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, già presidente della Camera), Maria Grazia Giammarinaro (magistrata e autrice), Graziella Falconi (storica, scrittrice e componente del comitato scientifico della Fondazione Nilde Iotti), Roberto Natale (cda Rai), Daniela Carlà (dirigente generale nella PA e promotrice di “Noi Rete Donne”) e Antonella Napoli (giornalista e scrittrice).



La partecipazione al seminario garantirà tre crediti ai giornalisti che si registreranno sul portale della formazione. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato al 23 maggio. (anc)