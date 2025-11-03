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La sala Walter Tobagi della Fnsi (Foto: archivio)
Formazione 22 Mag 2026

'La memoria e i luoghi della resistenza', il 4 giugno incontro formativo in Fnsi

Appuntamento dalle 10 alle 13 in sala Walter Tobagi (via delle Botteghe Oscure, 54 - primo piano). Ai partecipanti tre crediti. Iscrizioni su formazionegiornalisti.it entro il 1° giugno 2026.

'La memoria e i luoghi della resistenza' è il titolo del corso di formazione in programma giovedì 4 giugno 2026, dalle 10 alle 13, nella sede della Fnsi (via delle Botteghe Oscure, 54  - primo piano) a Roma.

Organizzato in collaborazione con ForMedia, l'incontro si pone l'obiettivo di fornire una panoramica sulla Resistenza italiana e la sua narrazione con uno sguardo alla 'resistenza' civile/etica dei nostri giorni con particolare attenzione al giornalismo investigativo, di pace e in aree di crisi. La resistenza dei giornalisti ben oltre il 1945.

L'intento, dunque, è anche fornire ai corsisti gli strumenti di discrimine fra memoria e diritto all'oblio in relazione all'oggi e alla storia nazionale. In questo percorso si inserisce anche la riflessione sul rapporto tra memoria e oblio, cruciale nel rispetto dell'identità personale, e il dovere dei giornalisti di non riesumare dettagli del passato, a meno che non siano fondamentali per la completezza dell'informazione attuale.

Prevista l'introduzione della segretaria generale Fnsi, Alessandra Costante.

Conclusioni a cura di Antonella Napoli, giornalista e scrittrice.

Di seguito le relazioni in programma:

'Aspetti deontologici, tra diritto all’oblio e memoria' (Lucia Visca);

'Fra reportage e guida come raccontare i luoghi della Resistenza e i fatti a essi collegati' (Luca Fratangelo);

'Il lascito di Massimo Rendina, giornalista a schiena dritta durante il fascismo, la Resistenza e dopo' (Silvia Resta).

Il corso dà diritto a tre crediti. Iscrizioni tramite la piattaforma formazionegiornalisti.it entro il 1° giugno. (mf)

@fnsisocial
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