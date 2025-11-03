Foto: ImagoEconomica/Fnsi

23 Mag 2026

'Il sogno di Ventotene: tra il ritorno della guerra e il salto verso gli Stati Uniti d'Europa', il 19 giugno convegno a Roma

Appuntamento dalle 9.30 allo Spazio Europa Experience (piazza Venezia, 11). Ai partecipanti quattro crediti. Iscrizioni tramite la piattaforma formazionegiornalisti.it entro mercoledì 17 giugno 2026.

Passato, presente e futuro dell'Europa al centro del corso di formazione dal titolo 'Ieri, oggi e domani del sogno di Ventotene: tra il ritorno della guerra e il salto verso gli Stati Uniti d'Europa' in programma venerdì 19 giugno 2026, dalle 9.30 alle 13.30, allo Spazio Europa Experience di Roma (piazza Venezia, 11).



Organizzato in collaborazione con ForMedia, il corso si propone di analizzare il ruolo del giornalismo nel raccontare il passaggio cruciale che l'Unione europea sta vivendo in questi anni di turbolenze geopolitiche, economiche e sociali, gli anni della metamorfosi da mercato comune a potenza politica.



«'L'Europa non è fatta, abbiamo avuto la guerra'. Queste parole - ricordano gli organizzatori - non appartengono ad un editoriale di questi giorni, ma allo spirito che aleggiava tra le sbarre del confino di Ventotene nel 1941. Oggi quel monito torna a bussare alle redazioni con una violenza che pensavamo confinata ai libri di storia. Il sogno di un'Europa unita non è più un dibattito accademico, ma una necessità di sopravvivenza».



Previsti in apertura i saluti di Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione nazionale della Stampa italiana e Carlo Corazza, direttore dell'Ufficio del Parlamento europeo in Italia. Modera Tommaso Polidoro, consigliere nazionale della Fnsi.



Di seguito le relazioni in programma:



'Il processo d'integrazione europea riparte?' (Giovanni De Negri);



'La nuova Ue che assorbirà anche i Balcani' (Marina Lalovic);



'Stati Uniti d'Europa, è ora?' (Marco Celli);



'La nuova coscienza europea parte da comune linguaggio e sentimento' (Beatrice Covassi);



'Come le guerre hanno rinsaldato l'Europa' (Alfredo Macchi);



'L'Unione parte dall'Università e dalla cultura' (Tommaso Visone).



Iscrizioni tramite la piattaforma formazionegiornalisti.it entro mercoledì 17 giugno. Ai partecipanti quattro crediti riconosciuti dall'Ordine dei giornalisti ai fini della formazione professionale continua. (mf)