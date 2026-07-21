La locandina dell’iniziativa

05 Ago 2026

Genova, dal 13 agosto un’istallazione video e una mostra fotografica sulla tragedia del Ponte Morandi

L’iniziativa è stata realizzata dall’Odg della Liguria, in collaborazione con l’Associazione Ligure Giornalisti, con il patrocinio del Comune di Genova e in stretta sinergia con il Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi.

Un’installazione video per ricordare speranze, storie e passioni delle vittime del crollo di ponte Morandi e una mostra fotografica con oltre 100 immagini che ripercorrono i tragici giorni di Genova nell’agosto del 2018.



L’Ordine dei Giornalisti della Liguria, in collaborazione con l’Associazione Ligure Giornalisti, con il patrocinio del Comune di Genova e in stretta sinergia con il Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, ha realizzato la doppia iniziativa in vista dell’ottavo anniversario del crollo, che arriva a poche settimane dalla sentenza di primo grado: il Tribunale di Genova ha condannato 32 imputati ad oltre 177 anni di reclusione per il cedimento del viadotto Polcevera.



L’ appuntamento è giovedì 13 agosto alle ore 17:30 nella Sala di Rappresentanza di Palazzo Tursi. Dopo i saluti istituzionali, sarà proiettata l’installazione video, realizzata da una trentina di cronisti, e verrà inaugurata la mostra fotografica, con le immagini di fotoreporter genovesi, che per un mese e mezzo sarà ospitata nel loggiato di Palazzo Tursi.



Da ottobre entrambe le iniziative saranno inserite all’interno delle sale del Memoriale del Ponte Morandi.



A curare il progetto video sono stati i giornalisti Pierpatrizia Lava e Lorenzo Battilana, mentre la mostra fotografica è stata coordinata da Andrea Leoni, vicepresidente dell’OdG Liguria.



«Un po’ come il memoriale di Ground Zero a New York – spiega Tommaso Fregatti, presidente dell’OdG Liguria – anche quello realizzato per il crollo del ponte Morandi avrà un’installazione per ricordare le persone che hanno perso la vita nel crollo. Abbiamo scelto, però, di raccontare storie di vita con le speranze e le passioni delle vittime. Molti racconti sono inediti e toccanti».



Per realizzare questi progetti è stata determinante la collaborazione del Cnog, della Fnsi e il contributo dei due partner Asef e Genova Parcheggi insieme a StarNews e che ha curato e realizzato l’installazione.



I giornalisti che hanno contribuito al progetto sono Marco Balostro, Lorenzo Battilana, Katia Bonchi, Fabio Bussalino, Valentina Carosini, Licia Casali, Massimo Cebrelli, Graziano Cetara, Anna Chieregato, Paolo Colombo, Danilo D’Anna, Mario De Fazio, Raoul De Forcade, Michela De Leo, Luca Difrancescantonio, Marco Fagandini, Giuseppina Fasano, Giuseppe Filetto, Astrid Fornetti, Davide Gentile, Maria Chiara Grandis, Marco Grasso, Pierpatrizia Lava, Andrea Leoni, Marco Lignana, Massimo Lovati, Giulia Mietta, Laura Nicastro, Tiziana Oberti, Davide Pambianchi, Andrea Pasqualetto, Alberto Pastanella, Rosanna Piturru, Marco Preve, Oscar Puntel, Alessandra Rossi, Sara Tagliente, Paolo Zeggio, Luca Zennaro, Michele Vari’. (anc)