CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Immagine generata con l'intelligenza artificiale (Carlo Carino per ImagoEconomica)
Ordine 29 Gen 2026

Genova, giornalista segnalato dall'Ordine per l'uso dell'IA

Il cronista ha pubblicato un articolo con in calce un'annotazione collegata all'utilizzo di ChatGpt. Per la segretaria generale Fnsi, Alessandra Costante: «Un utilizzo inappropriato dell'intelligenza artificiale mina le fondamenta dell'informazione. Se sono i colleghi stessi a farsi sostituire dall'IA diventa difficile sostenere battaglie anche sindacali».

L'Ordine dei giornalisti della Liguria ha segnalato al Consiglio di disciplina un giornalista che ha pubblicato su una testata genovese un articolo con in calce un'annotazione collegata all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella redazione del contenuto, in particolare il robot di conversazione ChatGpt.

In una nota diffusa anche sui sociali, il Consiglio dell'Ordine regionale invita i colleghi ad «un uso responsabile dell'IA e nel rispetto dell'articolo 19 del nuovo codice deontologico: l'intelligenza artificiale non può in alcun modo sostituire l'attività giornalistica. E quando vi si fa ricorso "la/il giornalista ne rende esplicito l'utilizzo nella produzione e nella modifica di testi, immagini e sonori, di cui assume comunque la responsabilità e il controllo, specificando il tipo di contributo"».

Secondo quanto riporta l'Ansa, giovedì 29 gennaio 2026, quello di Genova sarebbe il primo caso in Italia di un giornalista segnalato dall'Ordine per l'uso scorretto dell'intelligenza artificiale.

Sempre all'Ansa, la segretaria generale Alessandra Costante ricorda che «la Fnsi ha chiesto agli editori di regolamentare l'impiego dell'intelligenza artificiale nelle redazioni. Certo che - rileva - quando sono i giornalisti ad usarla male, tanto da finire deferiti alla commissione di disciplina, resta l'amaro in bocca».

Per Costante, «non è solo una questione di superficialità, è proprio non aver capito che un utilizzo inappropriato dell'IA mina le fondamenta stesse dell'informazione e della libertà di informazione. Il sindacato da sempre ribadisce agli editori che l'intelligenza artificiale non può sostituire i giornalisti, se poi sono gli stessi colleghi che si fanno sostituire dall'IA – conclude la segretaria generale Fnsi – diventa difficile sostenere battaglie anche sindacali». (mf)

@fnsisocial
Ordine
14 Gen 2026
Formazione, Bartoli: «Sospensione e radiazione per chi non ha i crediti». Contraria la Fnsi
Ordine
05 Nov 2025
Equo compenso, il Cnog: «Giornalisti in attesa da 24 mesi, categoria discriminata»
Ordine
24 Ott 2025
Odg Lazio, Mastrogiacomo (Consiglio di disciplina): «Linciaggio mediatico verso una collega del Cdt»
Ordine
10 Lug 2025
Ordine dei giornalisti, aggiornate le regole per ottenere patrocini e contributi
 Le altre news

Articoli correlati

Formazione01 Ott 2025
'Stati Generali dell'Informazione in Liguria', appuntamento a Genova il 15 ottobre
Associazioni12 Ago 2025
Modena, Aser con Asm e Odg regionale: «Trovato un cadavere, la Procura ne dà notizia 18 giorni dopo»
Ungp21 Feb 2025
Elezioni Ordine dei giornalisti, appello al voto dell'Ungp
Iniziative27 Gen 2025
Giubileo della Comunicazione, all'evento 10 mila giornalisti da tutto il mondo
Appuntamenti08 Gen 2025
Alla conferenza stampa di Meloni alla Camera accreditati 160 giornalisti
Appuntamenti09 Dic 2024
'Il valore della testimonianza', gli scatti di Andy Rocchelli in mostra nella sede dell'Ordine nazionale
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits