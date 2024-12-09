Foto: Odg Lazio

24 Ott 2025

Odg Lazio, Mastrogiacomo (Consiglio di disciplina): «Linciaggio mediatico verso una collega del Cdt»

La solidarietà del presidente dell'organismo territoriale nei confronti di una consigliera finita nel mirino, «con tanto di nome messo in evidenza corredato da foto, per la serie di provvedimenti sanzionatori che siamo chiamati a pronunciare nei confronti di colleghi chiamati in causa da esposti e segnalazioni».

«Vorrei esprimere a mio nome, e del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti di Roma che presiedo, la piena solidarietà a una nostra consigliera diventata oggetto di un vero linciaggio mediatico, con tanto di nome messo in evidenza corredato da foto, per la serie di provvedimenti sanzionatori che siamo chiamati a pronunciare nei confronti di colleghi chiamati in causa da esposti e segnalazioni». Lo scrive in una nota Daniele Mastrogiacomo, presidente del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio.



«Esco eccezionalmente dal rigoroso riserbo che ci impone il nostro ruolo per respingere fermamente ogni tentativo di discredito e intimidazione nei confronti del nostro consiglio di disciplina. Il compito che svolgiamo è delicato: richiede fermezza assieme a un giusto equilibrio. Compito che assolviamo nel migliore dei modi proprio a tutela di una categoria la cui credibilità deve mantenere intatta per rispetto di chi ci legge o segue in tv e per il compito essenziale che svolgiamo a difesa della libertà di espressione, messa a dura prova proprio in questo periodo», aggiunge Mastrogiacomo. (Ansa - 23 ottobre 2025)