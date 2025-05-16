La locandina dell’evento

01 Ott 2025

'Stati Generali dell'Informazione in Liguria', appuntamento a Genova il 15 ottobre

Nel corso dell’evento interverranno la segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante, il presidente del Cnog Carlo Bartoli, il presidente Inpgi Roberto Ginex e il presidente Casagit Gianfranco Giuliani. La partecipazione darà diritto a un totale di 12 crediti ai giornalisti che si registreranno sulla piattaforma della formazione.

Si svolgerà il 15 ottobre 2025 dalle 9:30, al Palazzo della Borsa di Genova, la prima edizione degli “Stati Generali dell’Informazione in Liguria”. L’evento, organizzato dall’Associazione Ligure dei Giornalisti e dall’Ordine Ligure dei Giornalisti, sarà l’occasione per discutere delle principali sfide che riguardano il mondo dell’informazione tra criticità e opportunità per il futuro. Nel corso della giornata interverranno i principali rappresentanti della categoria a livello nazionale: la segretaria generale della Federazione nazionale della Stampa italiana Alessandra Costante, il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Bartoli, il presidente Inpgi Roberto Ginex e il presidente Casagit Gianfranco Giuliani. Ai quattro panel parteciperanno diversi giornalisti tra cui Fabrizio Fasanella de Linkiesta, Sara Menafra di Open e Corrado Zunino di Repubblica oltre a docenti universitari, attivisti, scrittori ed esperti tra cui Guido Levi (UniGe), Sergio Splendore (UniMi), Stefano Rebora (Music For Peace), Emanuela Abbatecola (UniGe) e Vladimir Luxuria (già parlamentare).



La partecipazione all’evento dà diritto a un totale di 12 crediti formativi (6 crediti al mattino + 6 crediti al pomeriggio). Per partecipare all’evento e ottenere i crediti è necessario registrarsi,sulla piattaforma della formazione (cliccando qui è possibile iscriversi ai panel mattutini e qui per i panel pomeridiani).



«Con questo appuntamento- dicono Matteo Dell’Antico (segretario Associazione Ligure dei Giornalisti) e Tommaso Fregatti (presidente Ordine Ligure dei Giornalisti) - vogliamo mettere al centro la figura di chi oggi fa informazione non senza innumerevoli problemi e criticità. È un appuntamento che vuole guardare anche e soprattutto al futuro di una professione in continua evoluzione, sia per chi lavora nelle redazioni ma anche per i moltissimi collaboratori troppo spesso sottopagati e sfruttati. Un sincero ringraziamento va a tutte le colleghe e i colleghi del sindacato e dell’Ordine che da mesi stanno lavorando a questo evento assieme ai nostri uffici». (anc)