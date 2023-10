L'ex direttore de La Stampa, Massimo Giannini (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

05 Ott 2023

Giannini editorialista a Repubblica, Malaguti dirige La Stampa. Aloia al Secolo XIX

I cambi ai vertici dei due quotidiani sono stati comunicati dall'ad di Gedi News Network, Corrado Corradi.

Massimo Giannini lascia La Stampa e torna a Repubblica come editorialista e commentatore. Andrea Malaguti assume la direzione de La Stampa. Luca Ubaldeschi lascia il Secolo XIX, che sarà guidato da Stefania Aloia.



L'ad di Gedi News Network Corrado Corradi ha comunicato oggi una serie di novità ai vertici dei quotidiani del Gruppo Gedi: «Massimo Giannini lascia dal 7 ottobre La Stampa, dopo aver diretto il quotidiano negli ultimi tre anni e mezzo, avendone rafforzato prestigio e autorevolezza. Nel ringraziarlo per l'impegno con cui ha guidato la testata, siamo felici di comunicare che i lettori potranno continuare ad apprezzarne le qualità giornalistiche dalle colonne di Repubblica, dove torna con il ruolo di editorialista e commentatore, oltre che autore di podcast. A dirigere La Stampa sarà dal 7 ottobre l'attuale Vicedirettore Vicario Andrea Malaguti, giornalista di solide capacità ed esperienza, cresciuto all'interno del quotidiano torinese. Malaguti assume l'incarico con il compito di imprimere ulteriore slancio al processo di innovazione in atto, ponendo particolare cura nel rafforzare il legame unico tra la Stampa e i lettori del suo territorio, nel rispetto della migliore tradizione editoriale del giornale».



«Dal 16 ottobre prossimo - ha proseguito Corradi - Luca Ubaldeschi lascerà dopo cinque anni il Gruppo Gedi e la direzione del Secolo XIX, che ha saputo guidare con dedizione, passione e notevole competenza giornalistica. Di questo gli siamo grati e gli auguriamo pieno successo nella sua prossima sfida professionale. Al suo posto arriverà Stefania Aloia, prima donna al vertice del giornale ligure. Aloia ha dimostrato talento e sensibilità giornalistiche nel suo percorso a Repubblica che l'hanno condotta, negli ultimi tre anni, a ricoprire il ruolo di Vicedirettore». (Ansa, 5 ottobre 2023)