La sala "Walter Tobagi" nella sede della Fnsi

24 Lug 2023

Giornalismo scientifico, dalla medicina di precisione agli screening oncologici: il 6 ottobre corso in Fnsi

Ad aprire il seminario, che darà diritto a cinque crediti formativi, saranno i saluti della segretaria generale Alessandra Costante.

È in programma per venerdì 6 ottobre 2023 dalle ore 9 alle 14, presso la sala Walter Tobagi della Fnsi (corso Vittorio Emanuele II n° 349, Roma), il corso gratuito di formazione "Dalla medicina di precisione alla campagna di comunicazione per gli screening oncologici".



L'obiettivo del seminario, organizzato in collaborazione con ForMedia e Assostampa Basilicata, è far conoscere ai giornalisti le nuove terapie che hanno rivoluzionato la cura di alcuni tumori, anche per poter informare meglio e utilizzare il giusto linguaggio. Da tempo la ricerca scientifica lavora allo sviluppo di nuovi strumenti, come l'immunoterapia oncologica che negli ultimi anni ha rivoluzionato la terapia di alcune forme di tumore. Durante la mattinata si ripercorreranno i progressi scientifici che hanno segnato la nuova era della sfida ai tumori, per offrire, anche a diagnosi sempre più accurate, maggiori informazioni.



Ad aprire il corso di formazione, i saluti della segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante. I relatori, i cui interventi verranno moderati dal consigliere nazionale della Fnsi Tommaso Polidoro, saranno Francesca D'Avello (capo ufficio stampa del Ministero della Salute), Daniele Di Mario (capo ufficio stampa Regione Lazio), Lorella Salce (responsabile ufficio stampa del Regina Elena), Gennaro Giliberto (biologo molecolare, Istituto nazionale tumori Regina Elena), Ugo Pastorino (direttore Istituto nazionale tumori Milano), Francesco Facciolo (direttore Chirurgia toracica Istituto nazionale tumori Regina Elena), Lorenza Landi (responsabile dell'UOSD Sperimentazioni cliniche Regina Elena), Margherita De Bac (giornalista scientifica del Corriere della Sera) e Mirella Taranto (capo ufficio stampa Istituto Superiore di Sanità).



È possibile iscriversi al corso, che darà diritto a cinque crediti, attraverso la piattaforma della formazione dei giornalisti.