Un momento del corso di formazione

03 Lug 2023

'L'Informazione, strada per la pace tra i popoli': l'uso responsabile delle parole al centro di un corso di formazione

Il seminario, promosso da Fnsi con Odg Lazio e Ucsi nazionale, è stato aperto dall'intervento della segretaria generale Alessandra Costante: «I conflitti vanno raccontati nella loro realtà, con le parole della guerra ma con gli occhi del cuore».

Si è svolto nella sala Walter Tobagi della Fnsi a Roma il corso gratuito di formazione "L'informazione, strada per la pace tra i popoli. Scrivere la storia con il cuore", promosso dalla Federazione nazionale della Stampa italiana e dall'Ordine dei giornalisti del Lazio. L’obiettivo che ci si è posti con il seminario è quello di aiutare a sapere leggere e rileggere "insieme" il nostro tempo, ad abitare "insieme" i cambiamenti con saggezza e a sostenere l'uso responsabile delle parole.



A moderare il corso il componente della giunta Fnsi Maurizio Di Schino: «La nostra categoria non può sentirsi autosufficiente ma ha bisogno di formazione continua. La complessità della storia e le differenze tra i popoli e le religioni ci impongono di misurare le parole, pesarle, curarle e sceglierle bene perché abbiamo una grande responsabilità nel costruire un giornalismo di pace».



Ad aprire i lavori la segretaria generale della Fnsi, Alessandra Costante: «Alle porte dell'Europa c'è un conflitto che mai avremmo immaginato. Ma tra il 1991 e il 2001 c'è stato il conflitto jugoslavo con le stesse motivazioni. Oggi Putin parla di grande Russia, Milosevic parlava di grande Serbia. Penso che si debbano raccontare i conflitti nella loro realtà, con le parole della guerra ma con gli occhi del cuore».



Il presidente dell’Odg del Lazio, Guido D’Ubaldo, ha sottolineato come per i cronisti sia «molto importante l'uso delle parole. Le parole possono essere pietre, devono esserlo per costruire ponti». La necessità di uno «sforzo di rigenerazione di stile» è stata invece sottolineata dal presidente dell’Unione cattolica stampa italiana, Vincenzo Varagona.



Nel corso della mattinata si sono poi alternati i seguente relatori: Franca Eckert Coen (vicepresidente "Religions for peace Italia"), Asmae Dachan (giornalista, fotografa e scrittrice italo-siriana, docente a Contratto all'Università degli Studi di Macerata di Arabo Multimediale e Arabo per la Cooperazione internazionale), Elena Ribet (giornalista, Agenzia stampa Nev-Notizie evangeliche/Federazione delle Chiese evangeliche in Italia), David Meghnagi (professore di Psicologia clinica e dinamica Università Roma Tre), Paolo Ruffini (giornalista, prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede) e Ivano Maiorella (componente Collegio di disciplina Odg Lazio).