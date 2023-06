Social network, AI e giornalismo: il 5 giugno corso di formazione in Fnsi (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

30 Mag 2023

Social network, intelligenza artificiale e giornalismo: il 5 giugno corso di formazione in Fnsi

Appuntamento in sala Walter Tobagi dalle 10. La partecipazione dà diritto a cinque crediti formativi deontologici. Iscrizioni su formazionegiornalisti.it entro il 31 maggio.

“L’impatto dei social network sul giornalismo. Intelligenza artificiale, responsabilità e deontologia tra informazione e comunicazione”: è questo il titolo del corso di formazione organizzato dall’Ordine dei giornalisti del Lazio che si svolgerà nella sala “Walter Tobagi” della sede della Fnsi (Corso Vittorio Emanuele II 349, Roma) il 5 giugno 2023 dalle 10 alle 15.



Il corso approfondirà le tematiche relative alle rapide trasformazioni tecnologiche che richiedono continua formazione per chi lavora nell’informazione e nella comunicazione facendo continuo uso delle piattaforme social e della rete internet.



Verrà sottolineata la centralità e l’efficacia delle ralazioni umane, che un’intelligenza artificiale non potrà mai garantire, specialmente in un lavoro come quello giornalistico che implica una rigorosa deontologia e al tempo stesso una responsabilità sociale. Verrà affrontato il tema dell’utilità della mediazione giornalistica tra social network, rete e tribù digitali.



Il corso, cui è possibile iscriversi entro il 31 maggio attraverso il portale della formazione dei giornalisti, darà diritto a cinque crediti formativi deontologici.



Fra i relatori previsti: Guido D’Ubaldo (presidente Odg Lazio), Vittorio di Trapani (presidente Fnsi), Domenico Affinito (segretario vicario Fnsi), Barbara Carfagna (Tgr Rai), Lorenzo Boffa (Innovative communication manager), Pasquale Mallozzi (docente di Sociologia della comunicazione), Vittorio Roidi (presidente Consiglio di disciplina dell’Ordine dei giornalisti del Lazio) e i giornalisti Maurizio Di Schino e Ivano Maiorella.